«Не отменяйте праздник». Психотерапевт объясняет, почему надо встретить Новый год

Многие компании в этом году отказываются от корпоративных вечеринок, да и в соцсетях можно встретить сообщения о том, что самый семейный праздник, Новый год, в этом году не будут отмечать даже в кругу близких. И это не лучшая идея, говорит психотерапевт Ирина Тебенева.

«Я считаю, что надо собираться – и коллективом, пусть и на какой-то неофициальный корпоратив, и с близкими. Не обязательно ведь это сопряжено с большими тратами. Можно приготовить любимые блюда, написать и вручить друг другу грамоты, нарядиться. В этом году многие люди в растерянности. От одной женщины я услышала: «А зачем платье покупать, не будет же корпоратива?». Как будто только корпоратив был поводом порадовать себя. Но даже его отмена не должна быть причиной отказывать себе в красоте. Конечно, есть люди, кому сегодня кажется стыдным веселиться, кто-то переживает потерю, а кто-то потерялся в мире. Но сейчас самое время «побыть на земле» – не загадывать больших планов, не думать о чем-то глобальном, а быть здесь и сейчас, проводить время с близкими, насладиться теплотой, которая вам доступна», – сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что каждая пятая в России компания в этом году отказывается от новогоднего корпоратива. Власти некоторых городов призывают к сдержанности и в праздновании Нового года у себя дома. С таким обращением, например, выступил мэр Магнитогорска.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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