Филолог: «кринж» и «президент» останутся с россиянами надолго

Изменения, внесенные в федеральный закон о государственном языке, не приведут к исчезновению заимствованных слов. Причем это относится не только к устоявшимся лексическим единицам, но и к некоторым новомодным жаргонизмам.

Об этом заявила на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» доктор филологических наук, директор департамента «Филологический факультет» УрФУ Анна Плотникова. По ее словам, такие слова, как «президент» или «сенатор» уже никуда не денутся. «Слово «президент» заменить невозможно, у него нет синонимов. Можно сказать «глава государства», но это немного другой смысл. Так что с этими словами ничего не произойдет», – считает она.

Более того, эксперт допускает, что определенный потенциал есть у таких слов из молодежного жаргона, как «криповый», «кринж», «краш». «Некоторые из таких слов, например, «кринж», имеют, на мой взгляд, потенциал для функционирования. Хоть оно и пришло из жаргона, но не имеет прямого аналога в современном русском языке, так что может остаться в употреблении», – считает она.

Примером явления, которое все-таки загрязняет русский язык, Анна Плотникова назвала офисный сленг с необоснованно высоким количеством англицизмов – «таск» вместо «задача», «анриал» вместо «нереально», «мит-ап» вместо «собрание» и т.д. Однако и с этим, считает специалист, следует бороться не запретами, а повышением общей культуры речи.

Также Анна Плотникова упомянула, что какие-то глобальные события и явления в жизни могут оказать временное влияние на язык, но по мере исчезновения самого явления, как правило, исчезают и порожденные им слова, если они не вошли в активный словарь носителей языка. Так, коронавирусная эпоха, по ее словам, принесла сотни неологизмов, однако сейчас почти все они уже забыты.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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