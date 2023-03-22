В «Титановой столице» объявлен конкурс по отбору кандидатов в мэры

Городская дума Верхней Салды объявила конкурс по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета.

Администрация Верхней Салды на своей официальной странице «ВКонтакте» сообщила, что прием документов от желающих участвовать в конкурсе продлится с 6 по 28 апреля. После этого конкурсная комиссия будет оценивать полноту и достоверность сведений, представленных кандидатами, а с 5 по 9 июня проведет отбор кандидатур для второго этапа.

Как уже сообщал «Новый День», в феврале глава Верхней Салды Игорь Сальников подал в отставку по собственному желанию, проработав меньше года. Он приехал в Свердловскую область в 2021 году из Удмуртии, в декабре стал врио мэра, 21 апреля 2022 года был избран главой города после проведения конкурсных процедур. Добавим, его предшественник, Константин Носков, тоже проработал в Салде всего около года – с 2020 по 2021 год.

Сейчас в статусе и.о. главы Верхней Салды работает Александр Маслов, в прошлом – председатель гордумы Нижнего Тагила.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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