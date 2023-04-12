На Урале разрабатывают многоразовую ракету, чтобы обогнать Илона Маска

Молодые ученые уральских вузов разрабатывают прототип многоразовой ракеты «Корона», которая может составить конкуренцию американской частной компании Space X.

О проекте рассказал сегодня на пресс-конференции проректор по научно-образовательным центрам и комплексным научно-техническим программам Южно-Уральского государственного университета Сергей Ваулин.

«Ракета должна слетать, условно говоря, 100 раз туда и обратно. Это совершенно новая тема, которую мало исследовали раньше. Здесь много вопросов к математикам и физикам, которые должны обеспечить систему управления нужными данными. В мировой космонавтике Илон Маск возвращает первую ступень, а нам нужно вернуть всю ракету. Это новый порядок сложности. Здесь нужна комплексная подготовка. В нашей команде работают и айтишники, и ракетчики, и двигателисты, и материаловеды, и технологи. Это большой коллектив из 250 человек. Я уверен, этот процесс будет расширяться и углубляться, потому что космические разработки всегда затягивают большое количество соисполнителей», – сообщил Ваулин.

Сейчас молодежное конструкторское бюро при ЮУрГУ под патронажем государственного ракетного центра им. Макеева занимается разработкой двигателей для «Короны». Первые прототипы двигательных установок на кислороде и водороде уже были испытаны в «НИИМаш» в Нижней Салде. В этом году конструкторы приступят к отработке двигателей в условиях взлета и посадки.

«В одноступенчатой возвращаемой ракете-носителе практически нет жертвенных элементов. Поэтому стоимость вывода 1 килограмма полезной нагрузки в космос будет в несколько раз меньше, чем при обычных запусках. Мы должны конкурировать не внутри страны, а на мировом уровне, в частности с компанией Space X Илона Маска. По нашим расчетам, может быть слишком оптимистичных пока, группировка из 3-5 команд может обеспечить запуски груза на многоразовых ракетах каждые 24 часа. Сейчас это занимает месяцы», – заявил Сергей Ваулин.

Директор института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Илья Обабков отметил важность подготовки кадров для космической отрасли.

«Из любой образовательной программы IT-направления, материаловедения, радиотехники есть переход в космическую отрасль – с помощью проектного обучения, системы спецкурсов и выбора промышленного партнера. Важно, чтобы это доставляло удовольствие. Чувство «я все могу» присуще как раз тем, кто пошел работать в космос. Потому что там стоят задачи мирового уровня. Безусловно, сейчас есть целевой набор студентов от предприятий Роскосмоса. Но даже для инженера цифровых профессий путь входа в эту индустрию очень непростой. Нужно обладать определенным багажом знаний и опытом работы со сложными системами. А сейчас следует направлять усилия в сторону искусственного интеллекта. Системы управления могут базироваться на разных основах, и здорово было бы попробовать новые модели и алгоритмы ИИ для этой тематики», – считает Илья Обабков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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