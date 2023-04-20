Время забирать деньги у государства: как получить налоговый вычет в 2023 году

В апреле в личных кабинетах на сайте ФНС появляются справки о доходах. После можно заполнять декларацию и подавать заявление на получение налоговых вычетов. «Новый День» рассказывает, за что можно вернуть деньги, кому эта опция доступна и какие вычеты стоит получать в первую очередь.

Что такое налоговые вычеты

Государство позволяет вернуть часть уплаченного в казну НДФЛ. Большинство из тех, у кого есть легальные доходы, платят этот налог: 13% чаще всего, с недавних пор, при доходах более 5 млн, – 15%. Источником дохода может быть не только зарплата. Например, если арендодатель платит НДФЛ за квартиру, то этот налог он также может вернуть.

Кто может получить налоговый вычет

Чтобы получить вычет, нужно быть резидентом, то есть находиться в стране более 183 дней в году. И, как следует из определения вычета, нужно платить НДФЛ. Самозанятые вернуть уплаченный налог не могут, потому как платят совсем другой, на профессиональный доход, и он гораздо ниже НДФЛ: 4% при сделках с физлицами и 6% при сделках с юрлицами.

ИП оформить вычет могут, только если находятся на основной системе налогообложения, те, кто работают по УСН, на вычет не имеют права.

Как получить налоговый вычет

Есть два варианта. Первый – через работодателя, и касается он, соответственно, трудовых доходов. Необходимо принести заявление, со следующего месяца ставка НДФЛ уменьшится. Второй вариант – подать декларацию раз в год через ФНС. Декларацию по закону могут проверять до трех месяцев, плюс месяц отводится на зачисление денег. То есть процедура растянута по времени. Но на практике последние два года возврат приходит за пару недель.

Налоговая сделала достаточно дружелюбный сайт, разобраться с заявлением на вычет просто: надо нажать большую кнопку «Получить вычет» и выбрать необходимый вариант. Кроме того, с этого года действует упрощенный порядок. Он касается имущественного и инвестиционного вычета. Налоговая в курсе всех расходов резидента при покупке жилья и на бирже (банки и брокеры передают сведения), налогоплательщику не надо даже оформлять заявление, готовая бумага будет ждать его в личном кабинете. Останется только его подписать. Банки еще присоединяются к этой системе, поэтому опция доступна не для всех.

За что можно вернуть деньги

Всего существует семь видов налоговых вычетов, четыре из которых – для физлиц. Налоговая разрешает совмещать, то есть в один год подавать на несколько типов вычетов. Главное помнить, что возврат не может быть больше, чем уплачено по НДФЛ. Подать заявление можно в течение трех лет после расходов, за одним исключением: имущественные вычеты действуют в любое время, хоть через 10 лет. Таким образом, выгоднее сначала вернуть налог по всем прочим статьям, а потом добрать расходами на жилье.

Стандартные налоговые вычеты

Положены всем, у кого есть дети. Сумма зависит от количества детей: за первого и второго возвращают 1400, за третьего и следующих – 3000. На ребенка-инвалида до 18 лет это 6000 рублей. Родитель получает этот вычет до месяца, в котором его доход превышает 350 тысяч рублей, далее выплата на этот год прекращается.

Вычет также распространяется на инвалидов и льготников (ветеранам ВОВ, ликвидаторам Чернобыльской аварии и на «Маяке», военнослужащим и т.д.), также право на этот вычет есть у доноров костного мозга.

Социальные налоговые вычеты

Социальный налоговый вычет можно получить по одной из пяти категорий:

расходы на обучение;

расходы на лечение;

расходы на накопительную часть трудовой пенсии;

расходы на благотворительность;

расходы на пенсионное страхование и страхование жизни;

расходы на занятия спортом.

Налог возвращается при расходах не только на себя. Так, вычет за лечение можно получить, если деньги тратились на супругу, детей до 18 лет, родителей. Возместить можно налог за назначенные врачом лекарства, приемы врачей, обследования, дорогостоящее лечение. Расчет идет исходя из максимальной суммы в 120 тысяч, то есть налоговая вернет до 15,6 тысячи рублей.

Право на вычет подтверждается справкой об оплате медуслуг, копиями рецепта на лекарство, документами, свидетельствующими о родстве.

Вычет за обучение положен человеку, который учится как очно, так и заочно. А еще можно получить вычет за обучение ребенка, но только на очной форме, также возвращаются деньги за оплату учебы брата или сестры, если они очники. Учиться в государственном учреждении не обязательно, но у образовательной организации должна быть лицензия. Максимальная сумма вычета за свое обучение – 120 тысяч рублей, за обучение детей – 50 тысяч рублей (на каждого ребенка). Можно возмещать только за тот год, в котором поступила плата, вычет на следующий год не переносится.

С этого года можно получить вычет за фитнес: за себя, несовершеннолетних детей или детей до 24 лет, если они учатся очно. Организация должна быть в списке Минспорта. Расходы подтверждаются договором на оказание услуги и чеком.

Накануне в Госдуме приняли закон об увеличении социального налогового вычета. С нового налогового периода за обучение ребенка можно будет получить до 14,3 тысячи рублей, за свое обучение, а также за лечение себя или членов семьи – 19,5 тысячи рублей, по остальным пунктам (кроме благотворительности) можно будет также получить до 19,5 тысячи рублей. Закон вступит в силу после нового налогового периода.

Имущественные вычеты

Правом на этот вид вычета может воспользоваться любой, кто покупал дом, квартиру, комнату, а также строил жилье, в том числе с покупкой земли под нее.

Возврат идет как по стоимости недвижимости, так и за проценты по ипотеке. Лимит на квартиру – 2 млн рублей, то есть вернут максимум 260 тысяч. Остаток вычета можно перенести на другой год. Лимит на проценты – 3 млн рублей, то есть выплатят 390 тысяч.

Если жилье покупается в браке, то и вычет могут получить оба супруга вне зависимости от того, на кого оформлена квартира. Причем лимит у каждого свой, другими словами, и муж, и жена возместят по 260 тысяч каждый. К слову, супруги могут распределять доли выплат, причем при возмещении денег за квартиру это делается один раз и навсегда, при получении процентов – каждый год.

Инвестиционные вычеты

Есть два основных пункта при получении инвестиционных вычетов. Во-первых, это вычет за долгосрочное владение ценными бумагами – это возможность не платить налог с продажи, если ценные бумаги были в собственности от трех лет. Деньги возвращает не только налоговая, это можно сделать и через брокера, причем так даже удобнее, так как налоговой надо будет доказывать факт владения бумагами, а брокер и без того в курсе.

Во-вторых, это возмещение по индивидуальному инвестиционному счету. На ИИС есть два типа вычетов. Тип А позволяет ежегодно получать до 52 тысяч рублей. Для этого нужно положить на счет 400 тысяч. Обязательное условие – ИИС должен быть открыт в течение более чем трех лет, иначе деньги придется вернуть. Заявляться можно с первого года. Тип Б – это вычет на налог с прибыли за торговлю ценными бумагами. Деньги возвращаются разово при закрытии счета, но он должен быть открыт не менее чем на три года. Вычет этого типа не связан с уплаченным НДФЛ и, соответственно, подходит ИП, самозанятым и тем, кто уже исчерпал свой лимит на других типах. Воспользоваться можно только одним вычетом.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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