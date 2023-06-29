Депутат Госдумы готова «разогнать» органы опеки после гибели 6-летнего Далера

В Госдуме отреагировали на дикую историю с пропажей и гибелью в Екатеринбурге 6-летнего Далера Бобиева.

В частности, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) заявила, что дала поручение разобраться в этой истории и, если потребуется, «разогнать» местные органы опеки. Кроме того, Останина заявила, что в будущем депутаты могут законодательно ограничить количество приемных детей в одной семье, а также закрепить положение, по которому приоритет при усыновлении будут отдавать ближайшим родственникам, сообщает портал News.ru.

Напомним, о пропаже шестилетнего мальчика стало известно утром 26 июня. Якобы опекун Вероника Наумова только тогда заметила, что ребенка нет дома, хотя по факту она знала, что малыш уже давно мертв. Волонтеров и полицию Вероника убеждала, что мальчик сам убежал, и раньше так уже делал. Три дня и три ночи Далера искали полторы тысячи людей, включая полицию, волонтеров, МЧС. Тело ребенка нашли утром 29 июня. Сейчас Наумова задержана как подозреваемый в деле по статье «Убийство малолетнего».

СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Действиям или бездействию сотрудников органы опеки будет дана правовая оценка.

Сегодня к дому, в котором жил Далер, горожане с самого утра несут цветы и игрушки. Многие приходят со слезами на глазах, рассказывают, что участвовали в поисках и до последнего верили, что мальчик найдется живым.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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