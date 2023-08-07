А на Урале рыбов разводят, или как уральские предприниматели успешно импортозаместили иностранную форель

Семья Екатерины Сбоевой уже 12 лет разводит форель на реке Куба в свердловском городе Михайловске. За это время предприниматели открыли ферму и магазин, наладили доставку, открыли рыбабар с фирменными блюдами от шеф-повара. И все это – в непростые времена пандемии и введенных в отношении России санкций. Екатерина Сбоева – совладелица и управляющая фермы рассказала, каково это – разводить рыбу на Урале, и как сделать на этом успешный бизнес.

Прийти в рыбный бизнес предприниматели решили 12 лет назад, сегодня их форелевая ферма производит 25-30 тонн рыбы в год и принимает до 12 тысяч туристов. Их выбор сразу пал на форель (хотя в регионе выращивают также осетра, стерлядь, карася, карпа), потому что эта порода была наиболее изучена рыбоводами. Да и с точки зрения прибыли форель достаточно доходна: рентабельность бизнеса составляет 25-30%, срок окупаемости вложений – около трех лет, стартовый капитал – 4-5 миллионов рублей. Благоприятствовала выбору и вода реки Куба: здесь на дне бьют холодные ключи, за счет этого вода редко прогревается выше +21 °C (при +26 холодноводная форель погибает). Хотя рыбный бизнес «полного цикла» остается достаточно рискованным. Например, когда стоит аномальная жара, у садков с рыбой приходится дежурить круглосуточно: нужно измерять температуру воды и в случае повышения не кормить форель, чтобы она не поднималась в более теплые слои воды. Еще одна сложность в том, что процесс выращивания форели – из икринки до рыбы товарного веса (500-900 граммов) – занимает около трех лет. Для сравнения, корова начинает давать молоко через полтора года с момента рождения. Но, несмотря на риски, предприниматели продолжают развивать и масштабировать свой бизнес.

Сегодня около половины выловленной рыбы продается в сыром виде, четверть – в виде готовой продукции, четверть готовят в рыбабаре. Чтобы у уральцев была возможность купить свежую форель, при ферме была создана служба доставки. Кроме того, из форели делают муссы, пельмени, котлеты, фарш, наборы для ухи. Заморочились фермеры и за маркетинговые фишки: на упаковку рыбы наклеивают стикер «Выловлено специально для_____», есть и свой мерч. Словом, подход и продвижение выбраны современные.

Что касается рыбабара, его открыли всего два года назад в очень непростых условиях. Как рассказывают сами хозяева фермы, в 2021 году, после пандемии, на их банковском счете осталось 700 тысяч рублей. Перед ними стоял выбор: или купить корм (кстати, он норвежский), или построить шале для приема гостей и открыть точку общепита. Выбор был сделан в пользу шале, и расходы на его строительство окупились... спустя месяц. Сегодня рыбабар – одна из точек гастротуризма в Свердловской области. Конечно, чтобы посетители остались довольны, пришлось постараться и разработать меню, в основе которого была, конечно же, форель. Так было придумано форелевое мороженое, которое сегодня возглавляет топ заказываемых блюд. Такое расширение бизнеса (магазин, бар, коптильня, цех полуфабрикатов, доставка, экскурсии) привело к тому, что в сезон фермеры-рыбоводы привлекают на работу до 50 человек, преимущественно местных жителей.

Со стороны может показаться, что рыбный бизнес санкции затронуть не могли. Но это не так. С начала 2022 года начались проблемы с поставкой корма для форели. Датская компания, у которой покупали корм, ушла с российского рынка, а отечественные производители были не готовы к высокому спросу. Тогда карельские партнеры подсказали поставщика из Италии, с доставкой корма через Беларусь. Но цена на этот корм была выше в четыре раза. Пришлось остановить проекты, связанные с развитием, даже стоял вопрос о закрытии фермы. Но потом удалось найти корм в той же самой Беларуси, который там начали производить из норвежского сырья по их же технологии. Это позволило немного стабилизировать ситуацию, хотя повышать цены на рыбу предприниматели не стали. Рентабельность бизнеса, которая трещала по швам, спасли туристы и гости фермы, признаются хозяева. За последний год михайловскую ферму посетили приезжие из Бурятии, Приморья, Москвы, Санкт-Петербурга, всех регионов Урала. Были даже иностранцы – туристы из Германии и Южной Африки.

Есть у уральских рыбоводов и господдержка: 60 тысяч рублей за тонну выращенной рыбы, ежегодная субсидия на возмещение части затрат на технику и на приобретение садковых линий. Размер субсидии плавающий, процент возмещения определяется на основании поданных документов.

Сейчас вопрос о закрытии фермы не стоит. За годы ведения бизнеса в непростых условиях семья Екатерины Сбоевой научились балансировать, вводя дополнительные активности и способы монетизации своего нелегкого и рискованного бизнеса. В планах у предпринимателей – строительство нового цеха по переработке рыбы и ресторана.

Подробности – в видео на нашем канале

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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