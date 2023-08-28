Экомультиферма в уральском селе производит все – от сыра и паштетов до меда и десертов

В свердловском селе Новопышминское бабушка и внучка за четыре года смогли создать экомультиферму. Здесь производят все – от сыра и паштетов, пельменей и мяса птицы до меда и соленой карамели. Ольга Александровна Колегова рассказала, как хобби на пенсии стало фундаментом бизнеса и как ей вместе с внучкой удалось создать крепкое фермерское хозяйство.

Мультиферму в селе Новопышминское Свердловской области основали всего четыре года назад бабушка Ольга Александровна Колегова и ее внучка Валерия Полуяктова. У семьи всегда было небольшое хозяйство – корова, пасека, курицы. Но все это Колеговы содержали не на продажу, а для здорового питания. История бизнеса началась, когда Ольга Александровна вышла на пенсию и начала искать для себя увлечение «чтоб не скучно было». Выбор пал на сыроделие. Внучка Валерия поддержала бабушку, более того, увидела в этом интересный бизнес-проект. Тогда на мини-ферме была всего одна корова и пять коз.

За первые четыре года семья увеличила поголовье скота, построила новые помещения, купила новую технику, развила интернет-магазин, разработала линейку сыров, полуфабрикатов, десертов и паштетов. На ферме живут цесарки, индейки, козы, куры, овцы, свиньи и коровы. Кстати, козы здесь непростые – англо-нубийской, зааненской и альпийской пород. Они дают молоко, идеально подходящее для изготовления сыров: коровы айрширской и швицкой пород тоже хороши тем, что их молоко идеально для сыроварения. Поэтому на мультиферме кроме адыгейского сыра производят качотту, белпер, кнолле, халлуми моцареллу, буррату, страчателлу. А еще бабушка и внучка прошли обучение в лучших школах по сыроделию в России и не только, и сейчас фактически являются экспертами в отрасли и проводят профессиональные консультации по теории, практике и монетизации сыроделия.

«К нам обращаются наши клиенты, которые живут вдали от Урала и не могут получить свежий, настоящий молодой сыр (по России мы доставляем только твердые и полутвердые), а также опытные сыровары, те, кто пробовал варить, но недовольны результатом, фермеры, у которых есть свое домашнее молоко, и они хотят перерабатывать его в сыры, и любители сыров, кто хочет получить вкусное хобби и монетизировать его. На сыроделии действительно можно иметь хороший доход. Особенно, если свое молоко. Если молоко покупаешь, то рентабельность снизится процентов на 30%», – рассказала Валерия.

Конечно, санкции, введенные в отношении России, сказались и на работе мультифермы. Предпринимательницы столкнулись не только с дефицитом запчастей для оборудования молочного цеха, но и с дефицитом заквасок для изготовления сыров. Закваски в итоге заменили на российские аналоги. А вот с деталями для цеха было сложнее. Когда сломался дорогой профессиональный PH-метр для определения уровня кислотности на всех этапах варки сыра, работа встала. Работать «вслепую», без PH-метра, невозможно. В итоге было решено купить отечественный, попроще.

До 2023 года Ольга Александровна и Валерия справлялись своими силами, но в этом году решили воспользоваться господдержкой и принять участие в конкурсе по отбору крестьянско-фермерских хозяйств на право получения гранта «Агростартап».

«Конкуренция была высокой, более 200 хозяйств подали заявки, но тем не менее мы заняли 16-е место и получили частичное финансирование на приобретение 20 голов КРС и нового трактора, который нам так нужен, ведь сено и зерно для своих животных мы тоже заготавливаем сами», – рассказала Ольга Колегова.

Кстати, мультиферма находится на территории, где в XVII веке был Новопышминский острог, а в середине XIX века размещался винный завод купца Третьякова. А еще здесь есть уникальная часовня конца XIX – начала XX века. Таких в России всего десять. Поэтому когда на ферму приезжают гости, им есть что посмотреть и в части истории.

Подробности – в видео на нашем канале

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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