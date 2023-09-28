Свердловская область заняла в экологическом рейтинге 85-е место из 85

Общественная организация «Зеленый патруль» представила новый «Национальный экологический рейтинг» российских регионов по итогам лета 2023 года.

Свердловская область заняла в нем последнее, 85-е место. Одной из объективных причин этого стали природные пожары. Об этом заявил Роман Пукалов, директор природоохранных программ «Зеленого патруля». «На последнюю строчку в рейтинге опустилась Свердловская область, где за пожароопасный период 2023 года было пройдено огнем более 330 тысяч гектаров лесов из общей площади в 500 тысяч по Уральскому Федеральному округу», – прокомментировал он.

Как уже сообщал «Новый День», прямо сейчас в Свердловской области обострились две проблемы, связанные с экологией.

Первая – строительство в Сысертском районе крупнейшего мусорного полигона. Жителям ближайших сел такое соседство не нравится. На прошлой неделе они вышли на стихийный протест с простыми деревянными крестами. «Мы не хотим умирать», – объяснили жители Сысертского района. Разместить мусорный полигон хотят на сельхозземлях, которые сейчас запущены. Местные полагают, что такая ситуация была допущена специально. В местную администрацию подана заявка на митинг.

Вторая – качество воды в Первоуральске. Местные жители уже не первый месяц жалуются на водопроводную воду – из кранов течет коричневая жижа, эксперты подтверждают, что пить ее точно не стоит, и горожане вынуждены стоять в очередях за водой, которую подвозят во дворы на разлив, или же тратить лишние деньги на покупку и доставку до квартир. Между тем, власти Первоуральска еще в августе после прямого поручения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева мэру Игорю Кабцу, обещали разобраться в ситуации. Но, судя по сообщениям, поступающим от первоуральцев, воз и ныне там, и местный «Водоканал» продолжает снабжать горожан не питьевой водой, а непонятной субстанцией.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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