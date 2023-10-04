Проблему конкуренции городов в привлечении федеральных средств обсудили на форуме 100+TechnoBuild

На главной пленарной сессии форума 100+ TechnoBuild девелоперы обсудили с представителями власти проблему неравной конкуренции малых городов с мегаполисами за федеральные деньги. Вопрос поднял генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

«Я бы хотел поговорить о конкуренции городов, – предложил на пленарном заседании Станислав Киселев. – Сегодня вся нормативная база в сфере жилищного строительства с точки зрения механизмов стимулирования носит конкурентный характер. Программа «Стимул» – конкурентная, программа создания комфортной городской среды – конкурентная. Отрасль изнутри развивается на основе конкурентных механизмов, поэтому города по всей России включились в очень серьезную борьбу: за человеческий капитал, за федеральный ресурс, за свои перспективы. Понятно, что в лучшей позиции находятся сильные мощные городские агломерации. Но в России есть более 800 малых городов, в которых живет 15% всего населения. Как малым городам не вывалиться из этой конкурентной гонки и сохранить то, что у них есть особенного?».

Свой вопрос представитель девелопера адресовал полномочному представителю президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву. Тот согласился, что полноценно конкурировать с мегаполисами малые города не смогут. Но задача государства – при помощи разных механизмов создать в малых городах минимальный набор социальных сервисов, необходимых для комфортной жизни.

«О том, конкурентен или нет город, говорит один показатель. Если население убывает, значит город в конкуренции проигрывает. Если население прибывает, значит в городе созданы необходимые условия, – отметил Владимир Якушев. – Что поменялось в конкуренции городов? Если будем вспоминать Советский Союз, промышленный бум, то люди в основном ехали в города за работой. Теперь, когда мы учитываем научно-технический прогресс и распространившуюся в пандемию удаленку, все изменилось. Люди выбирают место жительства не только из-за работы. Важно и наличие сервисов: а где я буду получать медицинскую помощь и в каком качестве? Где будет учиться мой ребенок? Насколько комфортно будет жилье и смогу ли я приобрести не только квартиру комфортную внутри, но и с комфортной средой снаружи? Мы покупаем сегодня не просто квадратные метры, нам интересна среда вокруг».

По словам полпреда, государство не сможет на 100% устранить разрыв в конкуренции между мегаполисами и малыми городами, поскольку деньги и ресурсы будут и дальше тянуться в крупные населенные пункты. Но государство при помощи механизмов стимулирования, грантовой поддержки должно создавать в малых городах минимальный набор социальных сервисов.

«Механизмы есть разные. Один из них – конкурс минстроя между малыми городами и историческими поселениями. Да, там средства выделяются в конкурентной среде, но не в гонке с мегаполисами. Разыгрываются гранты на создание общественных пространств. Мы видим, как конкурс востребован, как малые города меняются, и люди начинают по-другому относиться к своей малой родине. У них появляются места, где люди могут прогуляться и качественно провести время, – рассказал Якушев. – Это те сервисы, которые в изобилии присутствуют в мегаполисе. В малом городе они в изобилии присутствовать не могут, но какой-то минимальный стандарт мы – государство, сообщество людей – должны там создавать».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»