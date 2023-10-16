Бойцовский клуб по-уральски: с кем, когда и как дрались политики

Сегодня исполнился 21 год со дня одного из самых громких скандалов 2000-х в Екатеринбурге: в ресторане «Вечера на хуторе» подрались несколько депутатов городской думы. «Новый День» вспомнил обстоятельства и этого конфликта, и нескольких подобных.

Вечером 16 октября 2002 года в дорогом екатеринбургском заведении «Вечера на хуторе» произошел вопиющий скандал. Передрались депутаты городской думы от ОПС «Уралмаш»: Александр Куковякин, Андрей Сухнев, Виктор Елохин.

На следующее утро хозяин заведения дал строгий приказ не распространяться о случившемся. Однако, как стало известно «Новому Региону», в драке пострадали Елохин и Сухнев. Кроме того, в ходе депутатских разборок были разбиты две тарелки. Как свидетельствует обслуга, в момент драки все посетители заведения были в шоке: большинство сразу же покинули ресторан.

Милицию на место происшествия не вызывали – администрацию заведения остановили депутатские корочки дерущихся.

Спустя восемь дней после драки Александр Куковякин собрал пресс-конференцию и принес публичные извинения «за свое эмоциональное поведение». Также он отдельно извинился перед Андреем Сухневым, подчеркнув, что они всегда были друзьями. Кроме того, свои извинения Куковякин принес всем посетителям ресторана, которые стали свидетелями пьяной ссоры.

Неоднократно в скандальные истории попадал бывший мэр Екатеринбург Евгений Ройзман (признан иноагентом). Так, в 2006 году в прямом эфире «Радио Урала» он подрался с тогдашним председателем свердловской ячейки «Родины» Евгением Зяблицевым. В ходе прений Ройзман*, возмущенный высказываниями оппонента, повалил его на пол, ударил несколько раз, после чего покинул студию.

«Мы столкнулись еще перед эфиром. Я подошел к кофе-машине, а Ройзман* подошел ко мне сзади и сказал, что он меня уберет и убьет. Потом в прямом эфире мы начали спорить про монетизацию, кто как голосовал за этот закон в Госдуме. В какой-то момент Ройзман* схватил свой стакан с водой и плеснул мне в лицо, – рассказал «Новому Региону» Евгений Зяблицев. В ответ я схватил свой стакан и бросил в Ройзмана*». После этого, как утверждают очевидцы, выяснение отношений продолжилось на полу. «Зяблик наполучал пощечин, вот и все! Так всегда на Руси били подлецов за вранье», – заявил «Новому Региону Евгений Ройзман*.

В 2015 году у Ройзмана* случился конфликт с основателем Монархической партии Антоном Баковым. Политики сцепились в самолете, когда возвращались из Москвы с похорон Бориса Немцова. И хотя оба отрицали, что дрались на борту аэрофлотовского рейса SU 1406, Москва – Екатеринбург, между Ройзманом* и Баковым произошел словесный конфликт. Результатом их ругани стала 40-минутная задержка борта и снятие Бакова с самолета линейным отделом Шереметьево.

Депутату Евгению Зяблицеву доставалось не только от Ройзмана, но и от шансонье Александра Новикова. Это случилось в 2000 году: Зяблицев был нетрезв, оскорблял в салоне самолета стюардесс, и урезонить его смог только легендарный певец, который сам об этом сказал примерно следующее: «И я дал ему в рыло…».

Долгие годы в Екатеринбурге ходили слухи о том, что монархист Антон Баков избил экс-депутата и рейдера Павла Федулева, когда они «делили» Уралхиммаш. Однако Федулев опровергал эту информацию. «Это бред, это невозможно. Охрана никогда бы не подпустила Бакова ко мне», – заявлял он.

Последняя на сегодня депутатская драка случилась летом 2014 года в городской думе Екатеринбурга. Героями схватки стали депутат-новичок Евгений Боровик и депутат-ветеран Олег Хабибуллин. Поводом для конфликта, очевидно, стал вопрос, заданный депутатом Владимиром Крицким. Крицкий поинтересовался у Хабибуллина – помнит ли тот об обещании сложить депутатские полномочия в случае реализации реформы местного самоуправления? Вопрос явно задел Олега Хабибуллина, и до перерыва явно заведенный депутат активно пререкался с коллегами. И, вероятно, юный Боровик элементарно попался под горячую руку опытному и вместе с тем экспрессивному Хабибуллину. «Ну повторил Боровик в туалете вопрос Крицкого. Как бы такой внутрикорпоративный троллинг. За это получил по лицу», – предположил один из народных избранников.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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