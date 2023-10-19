На Урале заканчивается осенняя миграция птиц

В Уральском регионе заканчиваются миграционные перелеты птиц. Об этом Новому Дню рассказали орнитологи УрО РАН. В конце августа первыми нас покинули стрижи, ласточки, соловьи, варакушки, кукушки, они отправились в более теплые края – Центральную и Юго-Восточную Африку.

Спустя месяц перелеты начали мелкие воробьиные птицы: мухоловки, славки, коньки, коноплянки. С водоемов вылетели чайки, крачки, цапли, журавли, лебеди. Хищные пернатые направились в Юго-Восточную Азию, а лесные голуби – в Южную Европу и Среднюю Азию.

В октябре Урал покинули стаи уток, зябликов, зеленушек и горихвосток, отправились в перелет крупные чайки (барабинская, сизая) и грачи.

Сейчас последними покидают уральские водоемы и леса цапли и дрозды-рябинники, последние, впрочем, все больше приспосабливаются к суровым зимам и чаще зимуют в городах.

По данным специалистов, в настоящее время многие мигрирующие виды тяготеют к городским ландшафтам. В последние десятилетия наблюдается тенденция частичной зимовки кряквы на незамерзающих водоемах области. С каждым годом численность уток увеличивается. Они находят себе пропитание в развивающемся фито- и зоопланктоне, кроме того, их щедро подкармливают люди.

«Рекомендую всем изучать и наблюдать за перелетными птицами, фиксировать сроки отлета, оказывать им всяческую помощь и сохранять их места обитания. Все это – безусловно, важно для природы и взаимодействия с ней человека», – отметил Сергей Грачёв, старший инженер лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных ИЭРиЖ УрО РАН.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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