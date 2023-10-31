«В первые сутки огонь не тушили из-за нехватки сил и средств». В мэрии Екатеринбурга рассказали о пожароопасном лете 2023 года

За минувшие весну и лето на территории Екатеринбурга случилось более 90 возгораний в лесах, что в три раза превышает показатели прошлого года. Площадь ландшафтных пожаров также увеличилась кратно – в пять раз. В мэрии отмечают, что финансовые затраты на противопожарные меры в 2023 году значительно выросли, так как теперь требуется усиленная защита пригородных поселков и полей от лесных возгораний.

Из-за аномально сухой погоды природные пожары в Екатеринбурге начались уже в начале апреля.

Как сообщил замначальника отдела надзорной деятельности по Екатеринбургу Управления МЧС по Свердловской области Павел Пенягин, всего в 2023 году зарегистрирован 91 лесной пожар, а на возгорание сухой травы в пределах города пожарные выезжали 128 раз.

«В Екатеринбурге расположено более 52 тысяч гектаров леса, из них только 15 тысяч находятся в муниципальной собственности. Основная часть пожаров произошла в лесопарках.

С учетом высокой загруженности Уральской авиабазы из-за большого количества пожаров на территории Свердловской области не всегда хватало сил и средств для тушения. Поэтому в большинстве случаев возникшие пожары не тушили в первые сутки», – констатировал председатель комитета административных органов администрации города Евгений Клюжин.

По словам чиновника, если ситуацию с лесными пожарами удалось стабилизировать в июне, то возгорания сухой травы на полях продолжались вплоть до августа.

Более 90% случаев ландшафтных пожаров возникло на неразграниченных землях, находящихся в управлении МУГИСО, и частных участках. Клюжин отметил, что по закону собственники земель обязаны очищать участки, прилегающие к лесу, от сухой травы и мусора, а также прокладывать минерализованные полосы. Но по факту эти мероприятия или не проводились вовсе, или начинались уже после вмешательства надзорных органов.

«За время действия противопожарного режима было проведено более 1200 рейдов и выявлено более 500 правонарушений. Составлено 125 протоколов по статье 11 областного закона № 52. Привлечены к ответственности 124 человека, наложены штрафы на общую сумму более 300 тысяч рублей. В бюджет поступило 158 тысяч рублей, проводится работа по принудительному взысканию штрафов», – отчитался Клюжин на заседании комиссии по безопасности Екатеринбургской думы.

Чиновник отметил, что в Екатеринбурге есть проблема с недостаточным запасом воды, особенно в отдаленных территориях. Поэтому в последние годы мэрия тратит деньги на строительство подземных пожарных резервуаров. Также из-за активной застройки городских окраин увеличивается оперативное время прибытия пожарных расчетов к месту возгорания. Чтобы решить эту проблему, необходимо строить дополнительные пожарные депо.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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