В облсуде решат дальнейшую судьбу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева

Сегодня в Свердловском областном суде завершится рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву. Ожидается, что сегодня состоятся прения сторон, затем подсудимый выступит с последним словом. Возможно, во второй половине дня судьи уже озвучат вердикт.

Как уже писал «Новый День», 7 июля 2023 года в Сысертском суде Виктору Контееву вынесли еще один приговор – его признали виновным по нескольким статьям УК, в том числе – в покушении на убийство. С учетом предыдущего приговора срок заключения бывшего чиновника увеличился с 18 до 21 года. Виновным себя Контеев не признал, его адвокат Сергей Колосовский подал апелляцию.

Напомним, с 2000 по 2014 год Контеев занимал пост вице-мэра Екатеринбурга по товарному рынку. Бывшего чиновника судили в 2014 году и приговорили к 18 годам колонии за получение взятки, вымогательство и подстрекательство к убийству. Вместе с чиновником были осуждены еще 11 человек. Контеев своей вины не признал.

В 2022 году Контеева снова обвинили сразу по нескольким статьям УК, в том числе в покушении на убийство. В то же время его адвокат Сергей Колосовский заявил, что, если чьей-то жизни и угрожает опасность, так это жизни самого Контеева. Бывшему чиновнику в этом году исполнилось 70 лет, у него слабое здоровье. В этом году у него подошел срок, когда можно заявить ходатайство на УДО, но, если новый приговор не удастся оспорить, оно отодвинется еще на несколько лет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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