Вместо арестованного директора Водоканала управлять предприятием в Первоуральске будет брат министра

Стало известно, кто возглавит первоуральский Водоканал после отставки директора Артура Гузаирова и ареста и.о. директора Сергея Матафонова, которого силовики скрутили сегодня прямо во время совещания в прокуратуре.

Новым руководителем муниципального предприятия будет Денис Ярин, сообщили в пресс-службе администрации Первоуральска. Ярин – депутат местной городской думы. Известно, что это брат свердловского министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина.

Что касается Матафонова, то по неподтвержденным пока данным, его подозревают в получении взятки. До того, как он был назначен и.о. директора предприятия, он работал заместителем по производству. Собственно, к производственной деятельности Водоканала было множество вопросов, все прошлое лето первоуральцы страдали из-за грязной воды в своих домах. Осенью было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой. В начале декабря жители Первоуральска снова остались без воды. После этого возбудили еще одно уголовное дело. В январе 2024 года Первоуральский городской суд обязал местный Водоканал заплатить 80 млн рублей государству за причинение вреда почвам.

Екатеринбург, Елена Сычева

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