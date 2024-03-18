«Кролики – это не только ценный мех»: уральский фермер рассказал, как первым в России освоил промпроизводство крольчатины

Фермер Евгений Бессчастный в уральской деревне Большое Седельниково первым в России успешно освоил современные технологии промышленного разведения крольчатины и завез племенное поголовье из-за рубежа.

Кролиководством Евгений Бессчастный занимается более 20 лет. Разводить кроликов придумал его отец, когда познакомился во время командировки с ценителем такого мяса. Начинали с небольшого хозяйства: для семейного круга и соседей. Но постепенно дошли до промышленных масштабов. В 2001 году Бессчастные открыли свое предприятие, а в 2008-м – полностью его модернизировали по европейским стандартам: поставили итальянские клетки, автоматизировали кормораздачу, вентиляцию, климат-контроль. К слову, в тот период в России мало кто занимался промышленным разведением кроликов – их содержали в основном частники, на улицах в клетках, а крольчатина продавалась на рынках поштучно. Поэтому ферму семьи Бессчастных смело можно назвать флагманской и новаторской.

«Мы взяли на вооружение опыт одного из ведущих кролиководов Венгрии. При их поддержке было возведено 2 комплекса на 768 кроликоматок. Все оборудование закупили в Европе. Инвестиции в проект составили 80 миллионов рублей. Срок окупаемости превысил ожидаемый на 2 года и затянулся до 10 лет, – рассказал Евгений. – Но именно наша ферма первой освоила современные технологии. Сегодня таких хозяйств в России около 12. Например, смоленский кролиководческий комплекс «Кролик и Ко», агрохолдинг Семиречье в Тверской области, «Липецкий кролик», проект «ЗайКО» в Тульской области».

Интересно, что в России самые распространенные породы кроликов – это белый и серый великаны. А Евгений Бессчастный на свою ферму завез племенную породу хиколь, и сегодня ее поголовье достигает уже 30 тысяч, а производство мяса превышает 12 тонн в месяц.

«Сначала мы привезли 504 кроликоматки из Венгрии. Сама порода выведена путем скрещивания новозеландской белой и калифорнийской пород. Это мясная порода, у этих кроликов жизнь в помещениях заложена на генетическом уровне, стойкость иммунитета у них выше, чем у других пород. Они плодовиты: самка рожает 13-15 крольчат, но выкормить может восемь. За 77-80 дней они достигают убойного веса. Идеально подходят для промышленного разведения», – пояснил фермер выбор породы.

Сегодня ферма поставляет мясо в региональные торговые сети, а также в «Ашан», Metro и «Перекресток». Кстати, мясо кроликов, выращенных на современных промышленных фермах, не обладает резким специфическим запахом. Он может появиться только в случае, если кролик был неправильно откормлен. А еще крольчатина – чемпион по содержанию белка: его здесь 21%. Это даже больше, чем в курице. Кроме того, кроличье мясо усваивается человеком на 90%, тогда как говядина, например, на 60%. В кролике жира больше, чем в курице, зато очень мало холестерина и много полезных омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. А еще есть витамины В6, В12, РР, железо, фосфор, кобальт, марганец, фтор и калий. И, что немаловажно, такое мясо считается гипоаллергенным.

Порода хиколь довольно привередлива в пище. Евгений говорит, что они на ферме перепробовали продукцию всех комбикормовых заводов в округе, и только один из них смог предоставить подходящий корм. А в последние годы корма для кроликов сильно подорожали, в том числе из-за пандемии и санкций.

«Комбикорм сильно подорожал, особенно во время пандемии, процентов на 60%, сейчас откатился на 35%. Нам пришлось поднять цены на продукцию, в результате с некоторыми сетями мы прекратили работу. Сырье – овес, пшеница – выращиваются у нас в стране. А остальные ингредиенты – аминокислоты, лизин, метионины – они, конечно, импортные. Но в основном это Китай, поэтому проблем с этим нет», – пояснил Евгений Бессчастный.

Как и другие российские фермеры, он отмечает проблемы с поставкой расходных материалов и деталей для оборудования. Где-то спасаются старыми запасами, где-то находят замену и работают с российскими аналогами, ну а где-то приходится ремонтировать запчасти самостоятельно, либо при помощи местных заводов.

«Единственное, из-за санкций многие поставщики коробок, пакетов, упаковки, ленты для весов (они у нас импортные) с отсрочки платежа перешли на предоплату. Это очень сильно на нас повлияло. Мы работаем с сетями, а у них отсрочка платежа от 14 до 40 дней. Отсюда кассовый разрыв. Это больно по нам ударило. Но мы вывозим», – добавил Евгений.

Ферма, помимо прочего, получает от государства субсидии на содержание маточного поголовья в сумме 1 миллион рублей в год.

Подробности – в видео на нашем канале.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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