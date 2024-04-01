В Екатеринбурге начались продажи билетов на домашние матчи «Автомобилиста» в полуфинале Кубка Гагарина

В Екатеринбурге стартовали продажи билетов на домашние матчи «Автомобилиста» в полуфинале Кубка Гагарина. В третьем раунде плей-офф екатеринбургский клуб сыграет против магнитогорского «Металлурга».

Первые два матча «Автомобилист» проведет на выезде 3 и 5 апреля в Магнитогорске. В Екатеринбурге хоккейные поединки плей-офф состоятся 7 апреля в 16:30 и 9 апреля в 19:00. Купить билеты на них в приоритетном порядке смогут владельцы сезонных абонементов и абонементов выходного дня – но только в кассах КРК «Уралец» с 11 до 20 часов. Продажи в кассах идут до 6 апреля. Остальные болельщики смогут приобрести билеты на официальном сайте «Автомобилиста» 4 апреля с 11:00 (за исключением билетов на места, зарезервированных за держателями абонементов). Для борьбы с перекупщиками клуб продает не более двух билетов в одни руки.

Напомним, серия плей-офф длится до четырех побед. В первом раунде Кубка Гагарина «Автомобилист» выбил казанский «Ак Барс», во втором – петербургский СКА. В полуфинале Кубка Гагарина екатеринбургский клуб выступает впервые.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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