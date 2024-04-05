За два дня на Урале выдали рекордное количество водительских удовстоверений

Сотрудники свердловского УГИБДД отчитались, что за последние несколько дней за водительскими правами к ним пришло гораздо больше людей, чем на прошлой неделе.

«За два рабочих дня апреля (2 и 3) в подразделениях ГИБДДД в Свердловской области выдано 1301 водительское удостоверение, что на 68% (408) больше аналогичного периода прошедшей недели. В том числе, Межрайонным экзаменационным отделом региональной Госавтоинспекции в Екатеринбурге за эти дни выдано 678 водительских удостоверений, что на 56% (296) больше аналогичного периода прошедшей недели», – рассказали в УГИБДД.

Кроме того, в отношении двух мужчин решается вопрос о возбуждении уголовного дела – есть подозрение, что они предъявили инспекторам фальшивые водительские удостоверения.

Напомним, с 1 апреля вступил в силу федеральный закон, обязывающий мигрантов с гражданством РФ или ВНЖ обменять национальные водительские удостоверения на российские права. Автомобилисты могут сделать это в течение года, однако иностранцы из ближнего зарубежья штурмуют ГИБДД со вторника. В областной Госавтоинспекции заявили, что были готовы к наплыву посетителей. В межрайонном экзаменационном отделении на Чкалова, 1, увеличено число госинспекторов и открыты дополнительные окна. Кроме того, в текущем месяце отделение будет работать по выходным дням: 7, 14, 21, 28 и 30 апреля с 9:00 до 17:00.

В ведомстве также сообщили, что в здании МЭО ГИБДД ограничено число посетителей из-за антитеррористических мер. Вероятно, поэтому большинство пришедших обменять водительские права ждут на улице.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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