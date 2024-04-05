В Екатеринбурге пятикласснику в лицее сломали позвоночник

В Екатеринбурге пятикласснику из лицея №12 сломали позвоночник на перемене. На него упала одноклассница. Мальчик находится в больнице.

«По предварительным данным, накануне, 4 апреля, пятиклассник лицея №12 на перемене находился в коридоре учреждения. Его одноклассница, споткнувшись, упала на подростка, в результате чего он получил травму позвоночника», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, не уточняя, какую именно травму.

Издание е1.ru со ссылкой на источники пишет, что у ребенка компрессионный перелом двух позвонков. Учителей в момент инцидента рядом не было. Но школьные медики оказали ребенку первую помощь.

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку. В больнице уже запросили данные о полученных травмах подростка для установления степени тяжести вреда здоровью. «Образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних в период пребывания их в учреждении, – добавили в ведомстве. – Прокуратура даст правовую оценку действиям сотрудников лицея на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, будет установлено, своевременно ли была оказана медицинская помощь подростку сотрудниками лицея».

Напомним, лицей №12 Екатеринбурга уже попадал в новостную повестку в 2022 году. Журналист Владимир Соловьев опубликовал видео: на кадрах подростки в шортах и розовых футболках исполняют разные движения, явно пародируя современных поп-звезд, а затем снимают футболки. Соловьев назвал происходящее «ЛГБТ-танцем». Заместителя директора по воспитательной работе признали виновной по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» и оштрафовали.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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