«Автомобилист» проиграл «Металлургу» в овертайме третьего матча полуфинала Кубка Гагарина

«Автомобилист» уступил «Металлургу» в третьем полуфинальном матче Кубка Гагарина. На домашнем льду команда Николая Заварухина проиграла со счетом 2:3, пропустив гол в овертайме.

Соперники начали игру с обоюдоострых атак, и вскоре это привело к забитым шайбам. Сначала отличился нападающий «Металлурга» Робин Пресс. «Автомобилисту» понадобилась всего 71 секунда, чтобы отыграться. Степан Хрипунов был первым на добивании шайбы, которая отскочила на пятак вратаря «Магнитки» после броска Андрея Обидина.

Во втором периоде обе команды успели поиграть в большинстве, но смогли реализовать свои попытки. В третьей двадцатиминутке «Металлург» вновь вышел вперед. Дмитрий Силантьев обыграл защитника «Автомобилиста» и пробил точно под перекладину – счет стал 2:1 в пользу гостей. Екатеринбуржцы показали характер и спасли матч на последней минуте основного времени, оставив свои ворота пустыми. Хозяева устроили навал на пятак соперника и после серии бросков Данил Романцев забросил шайбу – 2:2. Увы, развить успех в овертайме хозяевам не удалось. Уже на третьей минуте дополнительного периода Люк Джонсон забил победную шайбу «Металлурга».

«Ничего страшного. Это и есть спорт, надо быть готовым ко всяким поворотам в игре. Это и есть командные действия – правильно играть в тяжелой ситуации. Мы ждем большего от наших нападающих. Надеюсь, что в следующих матчах будет больше угроз воротам «Металлурга». Мы восстанавливаемся, готовимся дальше. Все игры впереди», – резюмировал после матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Общий счет в полуфинальной серии плей-офф становится 2:1 в пользу «Металлурга». Следующая игра вновь пройдет в Екатеринбурге 9 апреля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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