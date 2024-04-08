Открылся еще один пункт сбора помощи для жителей Орска

В Екатеринбурге открылся еще один пункт сбора помощи пострадавшим от наводнения жителям Оренбургской области – на базе волонтерского центра «Мы рядом».
Принести необходимые вещи можно в помещение центра в Институте муниципального управления (улица Пушкина, 16). Пункт сбора гуманитарной помощи работает ежедневно с 09:00 до 18:00.
Список необходимых вещей:
– продукты длительного хранения в заводской упаковке (не вскрытые)
– бытовая химия
– средства гигиены (влажные салфетки, зубная паста, мыло и т.д.)
– антисептики
Добровольцы обращают внимание, что в список не входит одежда.
Телефон для справок: +7 (343) 229-04-00.
Напомним, вещи и продукты длительного хранения в Екатеринбурге принимают в Православной службе милосердия на улице Фучика, 3. Те, кто может помочь деньгами, могут перевести их на счет, открытый Красным Крестом.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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