Чиновник рассказал, при каком условии горожане могут заниматься спортом на школьных стадионах

В школах Екатеринбурга внедряют пропускную систему для горожан, желающих воспользоваться учебным стадионом или актовым залом. Об этом рассказал начальник департамента образования Константин Шевченко на заседании городской думы.

Депутаты указали, что школьные объекты очень востребованы у жителей микрорайонов. Особенно, если речь идет о новых школах с современной инфраструктурой.

«Для руководителей образовательных организаций это непростой вопрос. С одной стороны есть требования безопасности, с другой – школы должны выполнять функцию социокультурного центра. Мы не можем бесконтрольно открыть двери всем. Поэтому, как правило, в каждой школе есть внутренний документ, который регламентирует допуск жителей района на пришкольный стадион. Обычно нужно подать заявку в электронном виде. Хороший пример – как организован допуск на территорию Центрального стадиона. К чему-то подобному стремятся и наши школы», – заключил Константин Шевченко.

Напомним, на территории «Екатеринбург Арены» есть беговые дорожки со специальным покрытием. Но доступ к ним ограничен. Чтобы попасть внутрь стадиона, нужно зарегистрироваться на его сайте и оставить заявку, а затем пройти досмотр на входе, показав паспорт. Пропуск действует в течение одного месяца, затем его нужно обновить. Беговые дорожки открыты только в определенные часы: с 7 до 10 часов утра и с 6 до 9 часов вечера.

Такая схема доступа действует на «Екатеринбург Арене» с 2021 года. Хотя изначально заявлялось, что после проведения футбольного чемпионата мира территория возле стадиона останется открытой для прогулок. Беговые дорожки действительно были доступны всем желающим в течение полугода. https://newdaynews.ru/ekb/664792.html Но в 2020 году стадион закрыли из-за пандемии ковида, https://newdaynews.ru/ekaterinburg/710398.html а потом перевели в статус режимного объекта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube