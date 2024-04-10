Автор текста «Тотального диктанта» Анна Матвеева подсказала, как получить пятерку

Автор «Тотального диктанта» уральская писательница Анна Матвеева рассказала, о чем будет текст этого года и как можно подготовиться, чтобы получить пятерку.

«Единственная подсказка, которую я могу дать, – участникам нужно прочитать мой роман «Каждые сто лет», чтобы подготовиться. Кроме того, сейчас проходит онлайн-школа «Тотального диктанта», и там сегодня будут разбирать примеры из этого романа, – отметила Анна Матвеева в «ТАСС-Урал». – Текст диктанта не будет иметь отношения к Екатеринбургу. Он посвящен дневникам. Это такое эссе из 4 частей, разных по сложности. Не очень сложный текст, на мой взгляд, получился. Кто хочет написать диктант на 5, тот получит все шансы».

Регистрация на площадки «Тотального диктанта» открылась сегодня. В Свердловской области их будет около 120, принять участие в акции смогут более 4 тысяч человек. В Екатеринбурге сейчас зарегистрировано 37 площадок на 2 тысячи посадочных мест, но количество площадок еще может увеличиться, рассказал координатор «Тотального диктанта» в Екатеринбурге Алексей Боталов. Среди чтецов в этом году много ведущих местных телеканалов и радиостанций.

Добавим, что после теракта в «Крокус Сити Холле» к местам проведения «Тотального диктанта» будут предъявлять особые требования по безопасности. Как сообщал «Новый День», в Свердловской области приняли распоряжение на основании решений антитеррористической комиссии. Согласно документу, на площадках, которые не соответствуют требованиям антитеррора, приостановлено проведение развлекательных, торгово-развлекательных, спортивных, патриотических и массовых. До 27 апреля все они должны быть проверены правоохранительными органами. В случае выявления нарушений решения будут приниматься в соответствии с КоАП РФ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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