Прокурор запросил для главного десантника Урала 10 лет строгого режима и штраф 30 млн рублей

Государственный обвинитель потребовал для председателя Союза десантников по УрФО Евгения Тетерина, обвиняемого в посредничестве при получении взятки, наказания в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 30 млн рублей. Об этом сообщила «Новому Дню» помощник председателя Верх-Исетского суда Екатеринбурга Ольга Тафф. Приговор по делу будет оглашен 16 апреля.

Напомним, Евгений Тетерин находился под следствием с ноября 2021 года, в отношении него возбуждено дело по статье 291.1 УК РФ «Посредничество при передаче взятки». В июне 2022 года суд перевел Тетерина из СИЗО под домашний арест, а 7 декабря стало известно, что он уехал на Донбасс – спецпредставителем свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой. Позже Мерзлякова заявила: «Я считаю, что мобилизация сегодня самая важная причина, по которой человек может не прийти на судебные слушания. Еще раз говорю, это мой выбор, другого варианта я не видела. Евгений Павлович на первом этапе сильно справился с поставленной задачей».

В январе 2024 года Тетерин снова появился в суде. Тогда выяснилось, что за время службы он получил звание старшего лейтенанта и был награжден медалью «За храбрость».

Ранее источники «Нового Дня» в адвокатском сообществе отмечали, что после возвращения фигурантов уголовных дел из зоны СВО защита может поднять вопрос о полном или частичном освобождении их от уголовной ответственности как участников боевых действий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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