Что делать, если нарушил пост – разъяснение священника

Длительный и строгий Великий пост далеко не всем удается держать полностью. Особенно тем, кто делает только первые шаги к воцерковлению и берет на себя заведомо непосильные аскетические ограничения. Что делать, если нарушил пост? Ответ на данный вопрос дает священник Антоний Русакевич, ведущий в ВК популярный паблик «Позитивный батюшка». Приводит ответ без изменений.

«Мои дорогие, есть такое мудрое выражение: победитель – не тот, кто не падает, а тот, кто встает чаще, чем падает. Духовный рост, исправление жизни, молитвенная работа и пост никогда не проходят без срывов и искушений. Это сложный и тяжелый путь, а не скоростная магистраль. К этому нужно быть готовым и не останавливаться в случае неудач.

Если вдруг, несмотря на твердую решимость стойко держать весь Великий пост, вы его нарушили, не отчаивайтесь и не сдавайтесь. Не бросайте начатое, а снова становитесь на путь великопостных ограничений, при необходимости (скажем, из-за обострившегося хронического заболевания) попросив у своего священника благословение на послабление поста.

Знаю, что у некоторых верующих порой появляются мысли в случае срыва бросить пост, дескать, «вот уж в следующий раз я точно не сорвусь». Это ошибка. В следующий раз может быть новое искушение, вы снова бросите поститься, и так – до бесконечности. Чем упорнее вы будете возвращаться к посту и молитве, тем выше будет ваша духовная стойкость. Это очень похоже не физические тренировки – чем чаще «тренируетесь», тем весомее успех.

Поэтому, мои дорогие, если вдруг вы нарушили пост, об этом обязательно нужно покаяться на исповеди и вернуться к посту. Помните: дорогу осилит идущий».

Екатеринбург, Елена Васильева

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