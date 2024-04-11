«Автомобилист» уступил «Металлургу» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

«Автомобилист» проиграл «Металлургу» пятый матч полуфинала Кубка Гагарина. Встреча проходила в Магнитогорске, и екатеринбуржцы вновь показали характер, отыгравшись с 0:2, но в итоге уступили со счетом 2:5.

В первом периоде обе команды к удовольствию болельщиков играли в открытый хоккей. Но удачливее в атаках была «Магнитка». В составе хозяев дважды отличился Денис Зернов. На 10-й минуте встречи нападающий подправил шайбу в ворота Евгения Аликина после броска партнера, а на 20-й минуте замкнул голевую комбинацию при выходе «два в один».

Камбэк «Автомобилиста» начался в конце второй двадцатиминутки. Анатолий Голышев сократил отставание в счете, точно бросив шайбу в дальний угол ворот «Металлурга» над щитком Ильи Набокова. На старте третьего периода Кирилл Воробьев бросил от синей линии и сквозь гущу игроков на пятаке «Металлурга» попал в цель – счет стал 2:2.

Судьбу матча решила игра в неравных составах. На 46-й минуте Алексеев Макеев был удален за блокировку вратаря соперника, и хозяева реализовали большинство, благодаря голу Даниила Вовченко. Затем и екатеринбуржцам дважды выпал шанс поиграть в большинстве. Но несмотря на огромное количество бросков, «Автомобилист» не смог справиться с вратарем Ильей Набоковым. Четвертую шайбу «Металлурга» забил Денис Зернов, выбежав из штрафного бокса в контратаку. Пятую шайбу хозяева забросили уже в пустые ворота «Автомобилиста», гол был записан на Игоря Гераськина.

Счет в полуфинальной серии становится 3:2 в пользу «Металлурга». Шестой матч команды проведут в Екатеринбурге 13 апреля. У «Автомобилиста» больше нет права на ошибку – для выхода в финал Кубка Гагарина необходимо одержать две победы подряд.

«Здорово, что проявили характер, сравняли счет в матче. Однако ненужное, неоправданное удаление решило исход встречи. Имели в концовке шансы, большинство, но не реализовали его. Идем дальше. Нужно взять лучшее из этой игры, убрать ошибки и готовиться к домашней встрече», – отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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