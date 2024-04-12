Екатеринбург космический: как полет Юрия Гагарина стал частью городской истории (ФОТО)

В День космонавтики «Новый День» предлагает по-новому взглянуть на Екатеринбург. В уральской столице есть множество мест, связанных с космосом и Юрием Гагариным. Поехали!

Станция метро «Проспект Космонавтов»

Широкий проспект Космонавтов делит огромный Орджоникидзевский район на Эльмаш и Уралмаш. До 1962 года эта дорога называлась Пышминский тракт и шоссе УЗТМ. В 1980-х здесь началось строительство первого участка Свердловского метрополитена, и в 1991 году открылась станция метро «Проспект Космонавтов». Она отделана черным мрамором с прожилками из кварцита, дизайн интерьера символизирует черное небо с мерцающими звездами.

Опорами платформы служат зеркальные хромированные колонны, а светильники выполнены в форме ракетных сопел. Спроектировал колонны, кстати, Вячеслав Бутусов – еще до того, как стал легендой свердловского рок-клуба.

На выходе пассажиров встречает улыбающийся космонавт – этот барельеф создал Борис Клочков.

Киноконцертный театр «Космос»

Кинотеатр «Космос» был построен в 1967 году с шикарной по тем временам вместимостью – 2368 зрителей. Он сразу же стал главной культурной площадкой города и сохраняет этот статус до сих пор. В 1980-х годах «Космос» прославился еще и фирменным рестораном и казино, в котором кутили криминальные авторитеты. Основной символ ККТ – металлический барельеф «Летящая муза», который остался неизмененным и сейчас, после реконструкции здания.

Улица Гагарина, 12

В центре Екатеринбурга есть улица, названная в честь первого космонавта. Ее планировали назвать Кузбасской, однако горсовет Свердловска был так впечатлен полетом Юрия Гагарина, что наименование решили поменять. На доме № 12 по улице Гагарина в 2011 году установили мемориальную доску, посвященную 50-летию полета первого человека в космос.

Граффити «Молодой Гагарин»

Портрет космонавта высотой в пять этажей можно увидеть на стене дома, стоящего на перекрестке улиц Малышева и Сакко и Ванцетти. Граффити создал художник Андрей Пальваль во время фестиваля «Стенограффия» в 2014 году. Рисунок сделан по знаменитой фотографии Юрия Гагарина с белым голубем в руках. В арт-объекте заключен призыв к миру и гармонии между странами.

«Спасибо, Юра, космос – наш!»

Эту надпись можно увидеть только с высоты. Она появилась на крыше жилого дома на проспекте Ленина в 2010 году к очередной годовщине полета Юрия Гагарина. Автор проекта – уличный художник Тимофей Радя. И даже спустя годы капризная уральская погода не смогла стереть надпись, ее все еще можно разглядеть с площадки соседнего небоскреба.

Памятник Гагарину

Во дворе школы № 112 на Эльмаше можно разыскать бюст первого космонавта. До перестройки школа носила имя Юрия Алексеевича, а выпускников учебного учреждения называли «гагаринцами». В 1962 году родители учеников на собственные деньги поставили памятник космонавту.

Музей космонавтики НПО «Автоматики»

НПО автоматики – гордость уральской промышленности. Здесь создают системы управления для ракет-носителей «Союз». Это самая «умная» часть ракеты, которая отвечает за доставку космонавтов и грузов на Международную космическую станцию. На создание бортовой цифровой вычислительной системы ракеты уходит около года. В главном офисе предприятия расположен музей космонавтики, где можно познакомиться с историей отечественного ракетостроения.

Планетарий в Верхней Пышме

Научно-просветительский центр в пригороде Екатеринбурга рассказывает историю освоения воздушного пространства: от первых простейших самолетов до космических ракет. Экспозиция в планетарии пока небольшая, зато на ней представлены личные вещи действующих космонавтов Сергея Прокопьева, Сергея Кудь-Сверчкова и Олега Артемьева.

Гагаринские названия

В честь Юрия Гагарина в Екатеринбурге называют торговые центры и бары, что однажды чуть не стало поводом для разбирательства наследников первого космонавта с владельцами заведений. Но мода на имя первого космонавта не проходит. Например, в 2019 году в центре города открылась частная школа имени Гагарина.

Хоккейный Кубок Гагарина

Большой портрет Юрия Гагарина есть во внутренних помещениях КРК «Уралец», но видеть его могут только игроки и сотрудники хоккейного клуба «Автомобилист». В честь первого космонавта назван главный трофей Континентальной хоккейной лиги. В этом году «Автомобилист» как никогда близко подобрался к заветной цели. Екатеринбургская команда сражается с магнитогорским «Металлургом» за выход в финал Кубка Гагарина.

Фото ХК «Автомобилист»

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Дарья Деменева

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