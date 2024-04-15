В Висимском заповеднике показали, как выглядит сход снега из космоса

В Висимском заповеднике на спутниковых снимках показали, как сходит снег этой весной, и как это было в прошлом году.

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Как рассказали в пресс-службе Висимского заповедника, снег сходит очень быстро, однако не так бодро по сравнению с прошлым годом.

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Там также отметили, что из-за напористой весны в Свердловской области раньше стартовал пожароопасный сезон: в Свердловской области запрещены травяные палы в полях, разведение костров в лесах, сжигание порубочных остатков из заготовленной древесины.

Как ранее писал «Новый День», официально пожароопасный сезон в Свердловской области открылся 5 апреля из-за раннего схода снега. Также с 12 апреля свердловчанам запретили разводить костры и жарить шашлыки. Для профилактики лесных пожаров инспекторы лесничеств ежедневно патрулируют леса. Пожарные части переведены на усиленный вариант несения службы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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