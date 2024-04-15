«Автомобилист» завоевал бронзовые медали КХЛ

«Автомобилист» уступил «Металлургу» в седьмом матче полуфинала Кубка Гагарина. Решающий поединок в Магнитогорске завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки. «Металлург» проходит в финал, а «Автомобилист» заканчивает сезон с бронзой чемпионата КХЛ. Это высшее достижение екатеринбургской команды за всю историю.

В седьмом матче ворота «Автомобилиста» вновь защищал Владимир Галкин, а основной голкипер Евгений Аликин не попал в состав (позднее выяснилось, что из-за травмы). Зато на лед вернулся капитан Сергей Широков. Уже в первом периоде екатеринбуржцам пришлось тяжело: «Металлург» был быстрее в атаках и переигрывал гостей. На 9-й минуте такое преимущество материализовалось в гол «Магнитки». Воспользовавшись ошибкой защитника» Автомобилиста», Роман Канцеров завез шайбу в зону и отдал точный пас на Дмитрия Силантьева, который и открыл счет. На 15-й минуте ситуация для «Автомобилиста» стала еще хуже: Данила Юров забил вторую шайбу «Металлурга». За весь период екатеринбуржцы нанесли всего два броска в створ, но один из них оказался голевым. За несколько секунд до перерыва Максим Денежкин в одиночку закатился в зону соперника и бросил с кистей – 2:1.

Во втором периоде «Автомобилист» уже действовал увереннее и поправил статистику по броскам. Галкин несколько раз спасал свою команду, но все же на 24-й минуте Денис Зернов сыграл на добивании и оформил третий гол «Магнитки». Екатеринбуржцы ответили в следующей смене. Данил Романцев обыграл Робина Пресса и отдал пас на Денежкина, а 23-летний нападающий вновь не промахнулся и сократил отставание в счете – 3:2.

В третьем периоде «Автомобилисту» пришлось дважды отбиваться в меньшинстве. На последних минутах команда заменила вратаря на шестового полевого игрока, но финальный штурм ворот «Металлурга» успеха не принес. Счет на табло зафиксировал победу магнитогорцев в этом матче и всей полуфинальной серии.

«Второй год подряд проигрываем «Магнитке» в седьмом матче. Мне это неприятно, как и команде. Старались, бились… Главное – конечный результат. Можно проиграть 0:4 или 3:4, но сегодня это не имеет значения. Хотелось выиграть, тяжелый плей‑офф команда прошла. Были очень сильные соперники – «Ак Барс», СКА, «Металлург». Возможно, не хватило эмоций, которые были с «Ак Барсом» и СКА. Тяжело их держать на протяжении месяца, в каждой игре. А так, хороший сезон для команды. Обидно, но это спорт. Я поблагодарил ребят за работу, за этот сезон. Были слова сожаления, что не получилось. Не у каждого спортсмена получается так высоко подняться. Был шанс повоевать за Кубок Гагарина. Не скрою, есть разочарование. Раз паззлы так сложились хорошо, хотелось пройти дальше», – сказал после игры главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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