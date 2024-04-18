IT-шники составили карту шашлыков России

Аналитики «Яндекса» выяснили, какой шашлык готовят в разных регионах России – какое мясо берут за основу и какой маринад используют. Так, в Екатеринбурге в лидерах оказались свиная шея и куриное филе, на третьем месте по популярности баранина, следом идет говядина, а потом индейка.

Самый любимый у уральцев маринад – лук, затем идут уксус, кефир, майонез и минералка. Напомним, в Свердловской области с 12 апреля действует особый противопожарный режим, шашлыки жарить можно только в специально отведенных местах, например, в оборудованных беседках.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube