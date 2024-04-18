«Автомобилист» получит бронзовые медали КХЛ на открытой встрече с болельщиками

Хоккейный клуб «Автомобилист» анонсировал закрытие самого успешного сезона в своей истории. Вечером 19 апреля в КРК «Уралец» состоится встреча болельщиков с командой и вручение бронзовых медалей чемпионата КХЛ.

Для зрителей двери ледового дворца откроются в 17:30, начало встречи с командой – в 19:00. В фойе КРК будут работать фотозоны и детский уголок, болельщики смогут поучаствовать в конкурсах с призами или сыграть в настольный хоккей. В 18:30 со стороны секторов Н-А-Б-В откроются двери в чашу арены, чтобы зрители смогли выйти на лед. Там же позднее состоится автограф-сессия игроков «Автомобилиста». Пресс-служба клуба просит болельщиков одеваться теплее, так как на ледовой площадке значительно холоднее, чем на улице. С 21:00 до 23:00 на льду КРК «Уралец» будет организовано массовое катание для всех желающих. Коньки нужно приносить с собой.

По итогам сезона «Автомобилист» вошел в тройку лучших команд КХЛ. Команда получит два комплекта медалей – бронзу Континентальной хоккейной лиги и бронзу чемпионата России. Впервые в истории екатеринбургский клуб добрался до третьего раунда Кубка Гагарина, одержав в играх плей-офф 11 побед. Нападающий Анатолий Голышев был признан лучшим игроком полуфинала КХЛ, защитник Кирилл Воробьев установил новый рекорд плей-офф по заблокированным броскам, вратарь Евгений Аликин стал лучшим голкипером в первом раунде Кубка Гагарина.

«Благодарим болельщиков, которые не только собирали аншлаги в родных стенах, но и активно и массово поддерживали «Автомобилист» на выезде! Бронзовые медали – наш общий с вами успех!» – сообщили в екатеринбургском клубе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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