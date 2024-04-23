53-летний глава уральского поселка ушел на СВО добровольцем

Глава поселка Нейво-Шайтанский Алапаевского района, 53-летний Александр Шаньгин, отправился добровольцем в зону СВО.

Об этом рассказал его коллега, бывший глава Алапаевска Сайгид Билалов. Он напомнил, что Шаньгин руководил поселком 12 лет, а до этого 15 лет работал в органах внутренних дел. Три месяца назад у Шаньгина родился сын. «Серьезный поступок, который заслуживает признания и уважения! Решительность – всегда была, есть и будет его главной чертой!», – написал в соцсетях Билалов.

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре 2022 года на СВО уехал бывший министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков, а в декабре – лидер Союза десантников Урала Евгений Тетерин. Оба находились под следствием. Недавно Тетерина приговорили к 9 годам колонии за посредничество при передаче взятки, но сразу освободили от наказания за участие в СВО.

Алапаевский район, Елена Владимирова

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