Отъезд обвиняемых в зону СВО, штрафы за дискредитацию ВС и преступления против детей: судебная хроника-2022

2022 год многое изменил не только в экономике и политике, но и в сфере судебной. За один месяц из Екатеринбурга в зону СВО уехали сразу двое обвиняемых по резонансным коррупционным делам. С другой стороны, несколько известных уральцев были оштрафованы за дискредитацию армии, а в отношении одного из них возбудили уголовное дело. Бывший депутат-единоросс был осужден за убийства и создание банды. Но самое жуткое преступление было совершено за несколько дней до Нового года – мать убила троих детей. Подробнее – в обзоре РИА «Новый День».

Дела коррупционные и СВО: особенность времени

В уходящем году должен был после длительного расследования начаться судебный процесс над бывшим главой МУГИСО Алексеем Пьянковым, но этого не случилось. За несколько дней до окончания срока ознакомления с материалами уголовного дела, по которому Пьянков проходит главным обвиняемым, он уехал добровольцем в зону СВО. Напомним, Пьянкову вменяют в вину создание ОПГ, которая действовала с 2012 по 2016 год, когда он возглавлял МУГИСО. Группа, по данным следствия, брала взятки в особо крупном размере, злоупотребляла служебными полномочиями и растратила государственное имущество в особо крупном размере.

Почти то же самое произошло и с лидером Союза десантников Урала, Евгением Тетериным. Он находится под следствием с ноября 2021 года. Тетерина обвиняют по статье 291.1 УК РФ «Посредничестве при передаче взятки». 30 июня 2022 года суд перевел Тетерина из СИЗО под домашний арест, а 7 декабря стало известно, что он уехал на Донбасс – спецпредставителем свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой. Ранее юристы и адвокаты объясняли «Новому Дню», что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, подследственные могут покинуть место проживания только с согласия следователя, и неизвестно, выполнил ли это правило Евгений Тетерин. Но 29 декабря он неожиданно лично появился в суде и вместе с адвокатом добился переноса заседания на 14 апреля 2023 года.

А вот у директора Института физкультуры УрФУ Евгения Шурманова уехать не получится. Он останется в СИЗО как минимум до 8 февраля следующего года – суд не стал менять ему меру пресечения. Ее выбрали, поскольку у Шурманова есть заграничная недвижимость, правда, записанная на его ребенка. Шурманов был задержан в апреле этого года на рабочем месте. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Как писал «Новый День», вероятно, дело связано с растратой при организации чемпионата мира по боксу, который проходил в Екатеринбурге в 2019 году – Шурманов возглавлял исполнительную дирекцию ЧМ.

Суды за дискредитацию ВС РФ

В течение 2022 года несколько известных свердловчан были оштрафованы по новой статье КоАП – за дискредитацию ВС РФ. Среди них – бывший депутат гордумы Екатеринбурга и заксобрания Свердловской области Нафик Фамиев, артист «Коляда-театра» и музыкант Олег Ягодин. В декабре административное производство было возбуждено в отношении нового директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (признан физлицом-иноагентом) трижды привлекался к административной ответственности по этой статье. По трем постановлениям суда он должен выплатить государству 150 тысяч рублей. После трех административок в отношении Ройзмана возбудили уже уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ «Повторная дискредитация ВС РФ». На время следствия экс-мэру запрещено посещать публичные мероприятия, общаться со свидетелями, кроме тех, с кем он живет в одной квартире, пользоваться средствами связи, кроме связи со следователем и адвокатом и экстренных случаев, вести переписку можно только со следователем.



Преступления против детей

Только 31 марта 2022 года суд поставил точку в истории матери «девочки из шкафа». Юлия З. родила дочь в апреле 2020-го и скрывала ее от всех, подолгу оставляя без еды и присмотра. Осенью 2020 года истощенного ребенка в шкафу обнаружили знакомые Юлии и обратились в правоохранительные органы. Мать девочки прошла обследование в психиатрической больнице, и ее признали вменяемой. По приговору суда Юлия З. получила 5 лет колонии за истязание несовершеннолетнего, оставление в опасности, умышленное причинении вреда здоровью. Но исполнение приговора отсрочено до 4 июня 2031 года, когда средней дочери женщины исполнится 14 лет.

В конце декабря прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 36-летней мигрантки, которая пыталась продать своего 7-летнего сына. В конце июля женщина разместила объявление в социальных сетях и предложила потенциальным покупателям забрать ребенка за 300 тысяч рублей. Информацией заинтересовались правоохранители. Сделка должна была состояться в торговом центре 9 августа. Мать действительно пришла с сыном и показала все документы на ребенка. После того как она получила от «покупателей» часть оговоренной суммы, ее задержали.

28 декабря Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима жителя Кировграда, который убил двух мальчиков-близнецов, а после изнасиловал и убил их мать. Преступление было совершено 22 сентябри 2021 года. Мужчина был в квартире своей знакомой, они поругались, он был пьян, и в пылу пьяной ссоры избил женщину. Ему показалось, что она мертва, тогда этот человек пошел в комнату к ее сыновьям, четырехлетним близнецам. Одного он изрезал ножом, на теле ребенка нашли 24 следа удара, второго он ударил ножом минимум дважды. Дети умерли. А после убийца заметил, что женщина еще жива – тогда он отнес ее в ванную, изнасиловал, восемь раз ударил ножом и, видимо для верности, еще и задушил. После прихватил ювелирные украшения и смартфон, поджег квартиру и ушел.

26 декабря 2022 года Екатеринбург потрясло жуткое преступление. 37-летняя женщина убила троих своих детей – мальчиков 15 и 10 лет, а также пятимесячную малышку. Она задушила их, а близким написала записку, в которой пояснила, что в ее супруга и старшего сына вселился бес, саму ее также одолевают демоны, а детей она убила, чтобы спасти от некой страшной участи, но теперь они в раю. До отпуска по уходу за ребенком женщина работала в МУГИСО, ее коллеги говорят, что у нее никогда не проявлялись какие-то психические отклонения. 28 декабря Ленинский районный суд назначил ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Новое дело «отца Сергия»

Весь год продолжался второй судебный процесс над бывшим схиигуменом Сергием (Николаем Романовым) и его пресс-секретарем Всеволодом Могучевым, обвиняемыми в экстремизме. Недавно процесс закрыли от посетителей. Причиной стало ходатайство прокурора, которая заявила: «Мы смогли убедиться, что данное дело имеет широкий общественный резонанс в связи с публичностью подсудимого. Об этом свидетельствует большое количество сторонников Романова, посещающих процесс, и постоянные публикации в СМИ и telegram-каналах, призывающие к проведению различных действий и обрядов, в том числе в отношении председательствующего и иных участников процесса».

Бывший вице-мэр и бывший депутат: дела давно минувших дней

В 2022 году снова начали судить бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, который и так уже отбывает срок за получение взятки, вымогательство и подстрекательство к убийству. Теперь Контееву предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ: «Вымогательство», «Покушение на убийство», «Мошенничество» и «Отмывание денег, полученных преступным путем». Процесс находится на стадии допроса свидетелей.

В октябре был вынесен приговор бывшему депутату городской думы Артемовского от партии «Единая Россия Геннадию Виноградову. Суд признал его виновным в руководстве вооруженной бандой, которая действовала с 1992 года по май 2021 года. Было доказано, что Виноградов виновен в убийстве двух бизнесменов – Коростелева и Ветлугина и в покушении на еще двух человек – Сорокина и Гольцева. Экс-депутат получил 15 лет строгого режима.

Самое курьезное дело года

Одним из самых курьезных судебных дел 2022 года стало «дело о глазках». Сам инцидент произошел в прошлом году в Ельцин-центре. 7 декабря выяснилось, что кто-то подрисовал глазки на картине Анны Лепорской «Три фигуры». Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1. ст. 214 УК РФ «Вандализм» только в феврале. По камерам видеонаблюдения сотрудники ЕЦ выяснили, что картину испортил сотрудник ЧОП Александр Васильев, который в тот день замещал постоянного охранника. Свою вину он признал. 29 августа мировой судья Верх-Исетского района Екатеринбурга Ольга Жернакова приговорила пенсионера к обязательным работам в течение 180 часов, а также принудительному наблюдению и лечению у психиатра. Однако в апелляционной инстанции Васильева освободили от наказания «в связи с отсутствием состава преступления».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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