Власти Екатеринбурга увеличили бюджет программы развития общественного транспорта до 17 миллиардов рублей

Администрация Екатеринбурга обновила муниципальную программу «Развитие системы общественного транспорта», рассчитанную на 2022-2026 годы. Общий объем ее финансирования увеличен до 17 миллиардов рублей.

Согласно постановлению за подписью и.о. главы города Игоря Сутягина, из этой суммы 12,7 миллиарда будет потрачено из городского бюджета, остальное – средства федерального и областного бюджетов. По данной программе город уже закупил 50 троллейбусов и 30 автобусов. Из этих же средств финансируется организация маршрутов общественного транспорта, обновляется дорожная инфраструктура, выплачиваются субсидии транспортным предприятиям. Отдельным пунктом в программе прописано содержание городских парковок.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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