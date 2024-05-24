Шантаж, жалость, лесть. Как работники добиваются перехода на удаленку

Почти половина сотрудников, работающих дистанционно, добились этого сами. Таковы данные исследования портала Superjob. 43% сотрудников, практикующих дистант, сами просили об этом работодателя. Причем активнее проявляют такую инициативу женщины (47% против 40% мужчин).

По данным опроса, только трети части удалось добиться перехода на удаленку за счет личного авторитета в компании и хороших отношений с руководством – 22% однажды просто поставили своего начальника перед фактом («Стал работать из дома – и все»), еще 8% заявили руководителю, что на удаленке им комфортнее, и им пошли навстречу.

Часто работающие удаленно применяют метод давления на жалость, в качестве аргумента о переходе на дистанционную работу 18% настаивают на том, что им слишком долго и дорого добираться в офис. «Сотрудники считают его работающим, но на самом деле для бизнеса это и не аргумент вовсе: просто начальство идет навстречу хорошо зарекомендовавшим себя», – отмечают исследователи.

Интересно, что каждый двадцатый согласился на снижение зарплаты ради возможности работать удаленно. «Еще по 5% просили удаленку как компенсацию ненормированного графика. По 4% ссылались на возраст и/или состояние здоровья, наличие опыта работы на удаленке, 3% – на семейные обстоятельства, свой профессионализм и организованность. В том, что добились перевода на удаленку угрозой увольнения, признались 4% опрошенных», – говорится в результатах исследования.

Екатеринбург, Елена Сычева

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