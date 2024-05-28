В Екатеринбурге запускают фестиваль экскурсий «Наука в большом городе»

Музей истории Екатеринбурга запускает фестиваль экскурсий «Наука в большом городе». В течение месяца горожане смогут посетить лаборатории, конструкторские бюро и институты, где становилась уральская наука.

Экскурсии проводятся в научно-исследовательских учреждениях, связанных с героями одноименной выставки в креативном кластере «Л52». «В течение месяца посетим музей при Институте экологии растений и животных УрО РАН, где трудился Николай Тимофеев-Ресовский, Уральский гидрометеорологический центр на Метеогорке, где проводила свои наблюдения Зинаида Вейс-Ксенофонтова, музей НПО автоматики – «владения» Николая Семихатова, археологический музей УрФУ, которым в 1950-е заведовала Елизавета Берс, и другие научные институции. Во время экскурсий увидим, как менялась наука в последние 50-100 лет и узнаем, в чем уникальное своеобразие уральской инженерной и научной школы», – рассказали в пресс-службе МИЕ.

Выставка «Наука в большом городе: интеллектуальный ландшафт Свердловска», которая представлена в кластере «Л52», рассказывает о Екатеринбурге-Свердловске как интеллиграде – города инженеров, конструкторов, ученых и студентов. Экспонаты предоставили десятки научных институтов УрО РАН, кафедр и архивов учебных заведений города, музеев и предприятий. На выставке также можно увидеть фрагменты кинохроники, аудио-инсталляции и интервью с учеными и современное искусство – кинетические объекты, скульптура, метафизика науки, выраженная в музыке и танце.

Большинство экскурсий будут бесплатными, но необходимо пройти регистрацию на сайте музея.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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