Ситуация с полигоном и сортировкой «Екатеринбург-Юг» снова подвисла

Строительство мусоросортировочного комплекса и полигона для захоронения отходов для нужд Екатеринбурга снова поставлено на паузу. Работы в Сысертском районе стали невозможны из-за решения Апелляционного суда Санкт-Петербурга. Напомним, инстанция признала последнюю редакцию территориальной схемы Свердловской области неправомерной, ранее это же сделал Свердловский областной суд. Активистам – противникам полигона на границе с Челябинской областью удалось оспорить главный документ, касающийся т.н. экологической реформы. Он определяет буквально все потоки «мусорной» логистики – в частности, с каких контейнерных площадок и куда увозят отходы регоператоры. Прописывает он и то, где должны быть построены новые полигоны для захоронения ТКО, равно как и сортировочные мощности.

Теоретически свердловские власти могут продолжать оспаривать решение, уже в кассации, либо же пойти на мировую с сысертскими протестующими и выбрать другую площадку для размещения полигона и МСК (например, региональное правительство в качестве альтернативы рассматривало участок в Березовском районе, принадлежащий Минобороны, но его отвергали из-за сложностей с согласованием передачи участка на региональный баланс из федерального министерства). Однако пока ситуация, говорят источники агентства, знакомые с ситуацией, зависла – не хватает политической воли.

При этом нельзя сказать, что у Екатеринбурга есть достаточный запас времени для того, чтобы спускать на тормозах ситуацию с полигоном и суморосортировочным комплексом – лимиты действующего полигона «Северный», куда везут отходы из уральской столицы и некоторых городов-спутников, не бесконечны, а строительство новой мусорной инфраструктуры требует не только денег, но и временных ресурсов. Только разработка проекта займет примерно год, плюс время на прохождение необходимых согласительных процедур, в том числе государственной экологической экспертизы. Само строительство также займет год-полтора. И любые простои в этой ситуации сказываются негативно.

Напомним, что минувшей зимой в Министерстве сельского хозяйства России высказались против участка в Сысертском районе в качестве площадки для полигона и МСК. Сейчас он относится к категории аграрных земель, и для строительства пришлось бы изымать сельхозугодья из оборота и переводить в другую категорию. «Позиция федерального органа власти прямолинейна и последовательна: сельхозугодья имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране, нельзя допустить, чтобы земля, которую свердловские чиновники выбрали под «мусорку», выбыла из сельхозоборота», – сообщал ранее депутат ГД Андрей Альшевских со ссылкой на ответ из Минсельхоза РФ.

Добавим, что для строительства «мусорной» инфраструктуры требуется соответствие сразу нескольким критериям – участок должен быть удален от Екатеринбурга не более, чем на 100 км, он не должен быть в границах населенного пункта, под ним не должно быть грунтовых вод, и так далее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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