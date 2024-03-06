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Среда, 6 марта 2024, 15:44 мск

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Облсуд запретил строить полигон «Юг», его должны удалить из терсхемы

Сегодня в областном суде было удовлетворено исковое заявление, которое касается полигона и мусоросортировного завода «Екатеринбург-Юг». Требование истца – изменение территориальной схемы обращения с отходами в Свердловской области. Это главный документ, касающийся т.н. экологической реформы. Он определяет буквально все схемы «мусорной» логистики – в частности, с каких контейнерных площадок и куда увозят отходы регоператоры. Прописывает он и то, где должны быть построены новые полигоны для захоронения ТКО, равно как и сортировочные мощности.

Сегодня суд встал на сторону истца – и согласился, что ответчик, министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, должно отменить несколько пунктов терсхемы, касающихся, в частности, полигона «Екатеринбург-Юг» и сортировочного завода, которые планировалось построить на юге Сысертского городского округа. Фактически это означает, что полигон и МСК «Екатеринбург-Юг» вообще не должно быть в терсхеме.

На данный момент, по информации «Нового Дня», мотивировочного решения суда еще нет, есть только резолютивная часть. Само решение не вступило в силу – ответчик может его обжаловать в течение месяца. И, как сообщили нашему агентству в министерстве, это будет сделано.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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Метки / Мусорная реформа

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