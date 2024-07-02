Адвокат американца Эвана Гершковича требует выпустить его из СИЗО

Защита гражданина США Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже, требует изменить ему меру пресечения.

«В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба адвоката Эвана Гершковича на постановление Свердловского областного суда о продлении подсудимому меры пресечения по 13 декабря 2024 года. Жалоба будет рассмотрена Вторым апелляционным судом общей юрисдикции», – рассказали в пресс-службе облсуда.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе начался суд над журналистом издания The Wall Street Journal Эваном Гершковичем. Его обвиняют в том, что в марте 2023-го по заданию ЦРУ он собирал сведения о деятельности УВЗ. «Незаконные действия Гершкович совершал с соблюдением тщательных мер конспирации. Предварительное расследование проведено Следственным управлением ФСБ России», – сообщил журналистам после первого заседания прокурор Микаэль Оздоев.

Ранее депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер рассказывал, что Гершкович при личной встрече расспрашивал его о настроениях в обществе и состоянии промышленности на Урале. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что то, чем занимался Гершкович на Урале, «не имеет отношения к журналистике».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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