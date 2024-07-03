Екатеринбург не будет отмечать День независимости США

В Екатеринбурге уже несколько лет не отмечают День независимости США. Однако раньше это событие праздновали достаточно широко – с оркестрами, торжественными приемами и первыми лицами города и области.

Как уже сообщал «Новый День», генконсульство США открылось в Екатеринбурге еще в 1994 году. 4 июля его работники начали отмечать почти сразу. На праздник приглашали руководителей Свердловской области и Екатеринбурга, общественных деятелей, депутатов. Несколько лет подряд в 2000-х годах американцы праздновали День независимости в здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Туда приглашали ансамбль русских народных инструментов, жарили в сквере барбекю, общались с выпускниками программ обмена, устраивали концерты, в том числе музыкантов из оркестра Европейского командования вооруженных сил США.

В 2015 году обстановка осложнилась, и местная общественная организация «Патриоты» решила переписать всех жителей Екатеринбурга, принявших приглашение на праздник генконсульстваСША в отеле «Хаятт». После этого 4 июля в Екатеринбурге стали отмечать более кулуарно.

В мае 2021 года генеральное Консульство США в Екатеринбурге приостановило работу с гражданами, а Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу отправилась на Родину. С тех пор флаг перед зданием консульства снят, а его помещения пустуют.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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