В Ирбитском лесничестве выявили бесконтрольное размножение опасных бабочек

Сотрудники Россельхознадзора при обследовании 800 гектаров Ирбитского лесничества выявили на деревьях множественные кладки и гусеницы карантинного вредителя – непарного шелкопряда (Lymantria dispar L.). Это насекомое повреждает почти все лиственные породы деревьев, а также некоторые хвойные. Период распространения бабочек приходится на июль и август.

«На территории Свердловской области с 2009 года установлена карантинная фитосанитарная зона по непарному шелкопряду. Однако такого массового развития карантинного объекта в последние годы не наблюдалось», – сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают границы проявившихся очагов вредителя. В этих зонах размещают феромонно-клеевые ловушки, чтобы потом подсчитать количество попавшихся особей шелкопряда. Идентификация насекомых проводится в лаборатории Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По итогам мониторинга очагов будут определяться меры борьбы с лесным вредителем. Чтобы снизить численности бабочек, Россельхознадзор может рекомендовать обработку леса биологическими препаратами и установку ловушек с синтетическими феромонами, меняющими половое поведение бабочек.

Как ранее писал «Новый День», в лесах Нижнесергинского района был установлен карантинный фитосанитарный режим из-за распространения уссурийского полиграфа. Это жук-короед был завезен на Урал несколько лет назад и теперь уничтожает пихтовые леса. Последствия нашествия полиграфа заметны и в популярных туристических местах Свердловской области. Например, на пороге Ревун в Каменском районе массово засыхают деревья.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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