Мнения горожан по застройке старого стадиона РТИ разошлись

В Екатеринбурге подвели итоги общественных обсуждений проекта застройки старого стадиона завода РТИ. Часть горожан поддержали планы администрации, часть выступили против.

Сторонники застройки квартала приводят такие аргументы: «Проект планировки и межевания территории удачно вписывается в сложившийся ландшафт района РТИ, новый район дает депрессивному микрорайону новую жизнь»; «РТИ – территория с большим количеством баз, складов, промышленных предприятий. Наличие новых жилых домов обеспечит работников предприятия жильем, будет возможность работать и жить, не выезжая в город».

Противники указывают на то, что парк со стадионом обслуживает потребности плотно застраиваемых районов Вторчермета, Ботаники и южного автовокзала, а других участков для спортивных объектов поблизости практически нет. В мэрии таким горожанам ответили, что проект соответствует всем нормативным требованиям, в том числе – по обеспеченности населения местами отдыха и зелеными зонами. Предложение не строить новый ЖК было отклонено.

Как уже сообщал «Новый День», история парка со стадионом РТИ достаточно длинная. В 2006 году завод РТИ продал его физическим лицам, которые оказались неэффективными собственниками. Существование отделения СДЮШОР и других секций на «Южном» приобрело коммерческую окраску. Новые владельцы не скрывали, что хотели бы построить на месте стадиона и парка новый микрорайон. Жители района обращались в администрацию города и губернатора с просьбой выкупить стадион.

В декабре 2015 года в мэрии Екатеринбурга состоялись общественные слушания о судьбе парка завода РТИ. Выступающих на слушаниях было много: и учителя Ботанического района, которые проводили там уроки физкультуры, и спортсмены, занимавшиеся там легкой атлетикой и настольным теннисом, и обычные жители. Все высказывались за то, чтобы парк не трогать, а стадион реконструировать, ссылались на слова президента о поддержке спорта и сетовали на малоподвижный образ жизни современных детей. В итоге 473 голоса высказались против планов застройки, 7 – за, 5 – воздержались. Решения общественных слушаний носят только рекомендательный характер, однако в течение следующих 9 лет никакое строительство на этом участке не начиналось. Территория пришла в запустение.

Весной 2024 года появился новый проект застройки территории. Депутат ЕГД Дмитрий Сергин в разговоре с «Новым Днем» выделил как позитивные, так и негативные аспекты этого решения. Из хорошего: «помойка» и разруха, царившие на этой территории, вскоре уйдут в прошлое. Появятся школа настольного тенниса, школа бокса, детский сад и жилые дома. Плохая новость: легкоатлетический стадион и футбольное поле в этом месте исчезнут с карты Екатеринбурга навсегда.

Согласно проекту планирования, на участке появятся четыре многоэтажных жилых дома общей площадью 150 тысяч кв. м, коммерческая недвижимость площадью 10 тысяч кв. м, подземный паркинг на 657 машиномест, наземный многоуровневый паркинг на 499 машиномест, детский сад на 275 мест, центр настольного тенниса. Ожидается, что в микрорайоне будут жить 5 тысяч человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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