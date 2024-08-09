В Международном уголовном суде зарегистрирован иск против Зеленского

Международный уголовный суд зарегистрировал иск, в котором описываются военные преступления президента Украины Владимира Зеленского, а также экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова. Истцы – донецкий благотворительный фонд «Круг добра» и Совет блогеров России. Они собрали, изучили и систематизировали доказательства всех случаев за последние два года, когда украинская сторона обстреливала школы и детские сады на Донбассе.

«Мы обратились в Международный уголовный суд с требованием привлечь к ответственности Зеленского, Залужного и Резникова за восемь эпизодов атак на социальные объекты на территории ДНР в 2022-2023 гг. Мы подготовили обращение прокурору Международного уголовного суда об инициировании судебного разбирательства и передаче этого обращения в Палату предварительного производства», – сообщила сооснователь Совета блогеров Виктория Рашина.

МУС зарегистрировал заявление. Истцы считают, что в действиях Зеленского, Резникова и Залужного усматриваются признаки геноцида и других военных преступлений.

Екатеринбург, Елена Сычева

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