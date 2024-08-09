российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 9 августа 2024, 12:04 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Международном уголовном суде зарегистрирован иск против Зеленского

Фото president.gov.ua

Международный уголовный суд зарегистрировал иск, в котором описываются военные преступления президента Украины Владимира Зеленского, а также экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова. Истцы – донецкий благотворительный фонд «Круг добра» и Совет блогеров России. Они собрали, изучили и систематизировали доказательства всех случаев за последние два года, когда украинская сторона обстреливала школы и детские сады на Донбассе.

«Мы обратились в Международный уголовный суд с требованием привлечь к ответственности Зеленского, Залужного и Резникова за восемь эпизодов атак на социальные объекты на территории ДНР в 2022-2023 гг. Мы подготовили обращение прокурору Международного уголовного суда об инициировании судебного разбирательства и передаче этого обращения в Палату предварительного производства», – сообщила сооснователь Совета блогеров Виктория Рашина.

МУС зарегистрировал заявление. Истцы считают, что в действиях Зеленского, Резникова и Залужного усматриваются признаки геноцида и других военных преступлений.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

Украинские боевики все чаще применяют кустарные взрывные устройства / ВС РФ сбили украинский МиГ-29 и 80 дронов / Армия России нанесла удар по НПЗ, снабжавшему топливом технику ВСУ / В Мариуполе обнаружили схрон с секретными документами минобороны Украины / Захарова: предложение Парижа не учитывает интересы украинцев и Москвы / Зеленский настроен закончить конфликт до конца года / Средства ПВО сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины / ВС РФ разбомбили пункт дислокации иностранных наемников и склады топлива ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Политика, Россия, Донбасс vs Киев,