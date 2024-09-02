Кандидаты в думу Верхотурья потратили на кампанию 1,5 млн рублей

Участники выборов в городскую думу Верхотурья потратили на кампанию в общей сложности 1 млн 462 тысячи рублей.

Как сообщается на сайте местного избиркома, больше всех израсходовала кандидат по округу № 3, бывший вице-мэр Лариса Литовских – более 140 тысяч рублей, на втором месте – кандидат по округу № 4 предприниматель Роман Яшкин. Глава города Алексей Лиханов, который решил сменить мэрское кресло на депутатское, потратил всего 53 тысячи рублей.

По данным местных СМИ, Литовских решила уйти с поста вице-мэра потому, что в ближайшее время из администрации уйдет и ее начальник Лиханов, в команде которого она проработала больше 10 лет.

Выборы в Верхотурье пройдут 8-9 сентября, горожанам предстоит выбрать 16 депутатов по четырем 4-мандатным округам.

Верхотурье, Елена Владимирова

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