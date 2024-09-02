Выплаты семьям уральцев-контрактников увеличили до 1 млн рублей

Правительство Свердловской области увеличило до 1 миллиона рублей размер единовременной выплаты семьям уральцев, заключивших контракт на прохождение службы на СВО, сообщили в ДИПе.

Таким образом, суммарно с 1 сентября она составит более 1,5 миллиона рублей: 1 миллион рублей из регионального бюджета, 200 тысяч рублей – муниципальная выплата, 400 тысяч рублей – федеральная выплата Минобороны.

Родные свердловчан, участвующих в спецоперации, продолжат получать единовременную выплату в 20 тысяч рублей на семью и такую же сумму на каждого из детей военнослужащего.

Дополнительная информация о военной службе по контракту в Свердловской области: +7 (343) 229-05-11.

Напомним, на прошлой неделе глава Екатеринбурга Алексей Орлов увеличил со 100 до 200 тысяч рублей единовременные выплаты горожанам, заключившим контракты с Минобороны на участие в СВО. Кроме того, в постановлении уточняется, что получить выплату может как сам контрактник, так и его близкие родственники – супруга (супруг), родители (усыновители), дети, бабушка, дедушка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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