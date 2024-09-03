Обвиняемого в получении взятки сотрудника Гортранса оставили в СИЗО

Ведущий инженер материально-технического снабжения Екатеринбургского МУП «Гортранс» Дмитрий Фурсик останется под стражей как минимум до 30 октября.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, 15 августа Ленинский райсуд продлил Фурсику меру пресечения до 30 октября, его адвокат пытался оспорить решение, но безуспешно.

Как уже сообщал «Новый День», органы предварительного расследования обвиняют Фурсика в получении взятки, как и его коллегу Александра Хабарова. Ранее сообщалось, что уголовное дело может быть связано с закупкой низкопольных автобусов для Екатеринбурга. В администрации города не комментируют аресты и уголовное дело в отношении работников МУПа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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