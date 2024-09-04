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Среда, 4 сентября 2024, 12:29 мск

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Мошенники от имени мэра раздают екатеринбуржцам «странные поручения»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предупредил, что телефонные мошенники вновь рассылают сообщения от его имени. Злоумышленники используют клон личного телеграм-канала мэра.

«Если вы получили сообщение, в котором знакомый вам человек, как правило, руководитель, дает странные поручения, просит перезвонить или принять звонок от якобы представителей силовых структур, перепроверьте. Ни в коем случае не перезванивайте на этот или указанные в сообщении номера, не переходите по ссылкам», – написал градоначальник.

Мошенническая схема «звонок от мэра» стала распространяться в Свердловской области с осени 2023 года. Ранее на подобные махинации жаловались глава Березовского Евгений Писцов, мэр Верхотурья Алексей Лиханов, глава Новоуральского округа Вячеслав Тюменцев. Также сотрудникам муниципальных предприятий и учреждений нередко поступают сообщения якобы от их начальства. Цель мошенников – заполучить персональные данные, которые затем можно использовать для взлома личных аккаунтов и финансовых махинаций.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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