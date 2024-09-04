Средневековая поэзия, спектакль, кино и много музыки – что готовит IX фестиваль еврейской культуры

В уральской столице с 12 по 15 сентября пройдет IX фестиваль современной еврейской культуры. В этом году мероприятия объединены одной общей тематикой – «ДНК культуры сквозь года».

Центральным событием станет «Музыкальный перформанс на тему средневековой еврейской поэзии», который откроет фестиваль 12 числа в 19:30 в училище Чайковского. Музыка Александра Жемчужного на стихи еврейских поэтов средневековой Испании прозвучит в исполнении лучших джазменов Екатеринбурга – Юлии Дьячковской (вокал), Павла Стародубцева (фортепиано), Кирилла Кирпичева (ударные), Виктора Дюдяева (контрабас), Григория Дягина (саксофон).

13 сентября в 19 часов состоится театральная премьера постановки «Осторожно, двери открываются» Антона Бутакова в Центре современной драматургии. «Этот спектакль – о вере, которая живет внутри нас. О том, как важно сохранять свою человечность и духовные ценности, независимо от внешних обстоятельств. Это история о силе духа, о том, как вера помогает преодолевать самые тяжелые испытания», – отметили в пресс-службе фестиваля.

Также в программе – музыкальный вечер в EverJazz, где трио Александра Титова и Игорь Паращук исполнят композиции основателей стиля кул-джаз Брубека и Дезмонда. Концерт пройдет 14 сентября в 22:00.

Последний день будет самым насыщенным – лекции Никиты Быстрова, Андрея Боровского, Надежды Маценко; выставки Дмитрия Брикмана и Арона Зинштейна; мастер-классы по каллиграфии и созданию украшений; показ фильма Гиди Дара «Легенда о разрушении». А хедлайнерами фестиваля станут звезда еврейской песни Алла Рид и джазовый барабанщик Олег Бутман. Мероприятия пройдут в Ельцин-центре.

До открытия фестиваля пройдут экскурсии по памятным местам еврейской культуры. А уже сегодня в 19 часов в EverJazz состоится дискуссия «Что такое современная национальная культура?», участниками которой станут режиссер Алексей Федорченко, создатель проекта этнопарка «Земля предков» Алексей Слепухин, кандидат политических наук Алексей Боталов, директор фонда «Менора» Ирина Гуткина и другие спикеры.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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