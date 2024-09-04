Кошер-стайл: в Екатеринбурге стартует гастрофест еврейской кухни

В Екатеринбурге 5 сентября начнется фестиваль еврейской кухни «Ношер-Кошер». Он будет идти целый месяц в 15 ресторанах уральской столицы.

По словам организатора гастрофестиваля Дмитрия Харламова, каждое заведение разработало по четыре блюда в концепции кошерной кухни. Новое меню будет делиться на две категории: «Мясное» и «Молочное». Например, в ресторане «Нино» с завтрашнего дня появятся такие блюда, как бурекас с бараниной и шпинатом, запеченная говядина от шефа, табуле аджапсандали и фирменная форель. «Шампурико Kitchen» будет угощать куриными сердечками, брутчем, сулугуни в панировке и салатом с арбузом и сыром. А меню ресторана «Мистер Чанг и Кинг-Конг пицца» пополнится хумусом, мухаммаром с орехами, картофельным латкесом и индейкой с корицей.

«Кошер» с иврита переводится как «концепция пригодности», которая применима к поведению, одежде, в том числе и к еде. А «Ношер» – это перекус. Проект глобально называется «Любитель кошерных перекусов». Главное, не смешивать мясное и молочное», – поделился Дмитрий Харламов на пресс-конференции.

Он рассказал, что в рамках фестиваля пройдут различные лекции и тематические мастер-классы. Например, 14 сентября в Meyer Street ресторанный критик Яков Можаев расскажет о шаббатных столах в разных странах, в этот день пройдет дегустация специального еврейского меню. А 2 и 3 октября состоится мастер-класс по подготовке стола на еврейский новый год (праздник Рош ха-Шана).

Параллельно с гастрофестивалем в Екатеринбурге пройдет IX фестиваль современной еврейской культуры. В этом году мероприятия объединены одной общей тематикой – «ДНК культуры сквозь года». Какие выставки, концерты, театральные премьеры, фильмы и мастер-классы подготовили организаторы, мы рассказали в нашем обзоре.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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