Житель Екатеринбурга залез в трансформаторную будку и обгорел

В трансформаторную будку на улице Шаронова (район Южного автовокзала) поздно вечером 4 сентября проник мужчина. Его ударило током, он получил сильнейшие ожоги. Его вызволяли медики и спасатели.

«Мужчину достали из трансформаторной будки. У него сильные травмы и шок, он кричит от боли. Его передали в руки медикам. Предварительно, у него 100% ожогов площади тела. Степень пока неизвестна. МЧС не понимают, как он попал в будку, ведь там очень мало места. Щель в двери тоже небольшая – сантиметров 15», – сообщил «4 канал». Соседние дома на некоторое время остались без электричества.

В пресс-службе «Россети Урал» – «Екатеринбург» предполагают, что посторонний залез в трансформаторную подстанцию с целью хищения оборудования. «В результате происшествия мужчина попал под воздействие электрического тока, получил серьезные ожоги. Сотрудники МЧС извлекли мужчину из энергообьекта. Он направлен в больницу. Специалисты «Россети Урал» постоянно предупреждают население об опасности воздействия электрического тока», – отметили в компании.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 15 августа несчастный случай на сетях произошел в СНТ «Белоснежка 49» Верхней Пышмы. Водитель крана-манипулятора проводил несогласованные с энергетиками работы в охранной зоне энергообъекта и оборвал провода. Водитель спецтехники погиб. В саду начался пожар. Было зафиксировано технологическое нарушение в работе линии электропередачи 110 кВ. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение жителей Верхней Пышмы по резервным схемам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube